Сегодня бизнес сменил приоритеты. Выбирая банк для размещения вклада предприниматели в первую очередь обращают внимание на стабильность банка,

а уже потом на прибыльность самого депозита.

Бизнесу сейчас очень важно иметь гарантию того, что его финансы находятся в безопасности.

Если физические лица сейчас могут позволить себе открыть вклад в том банке, который просто даст самую высокую ставку, то бизнес в первую очередь оценивает его надежность. Дело в том, что на текущие счета и депозиты физлиц распространяется действие государственной системы страхования вкладов, в рамках которой при банкротстве банка государство обязуется вернуть вкладчикам их деньги в пределах установленных лимитов. А вот вклады бизнеса государство не страхует. Видимо поэтому в сложной экономической ситуации предприниматели стали серьезней относиться к надежности банков.

Формула выбора банка для размещения бизнес-депозита сегодня выглядит так: высокий кредитный рейтинг + возможность дистанционного обслуживания.

Филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Шымкенте расположен по адресу: Шымкент, ул. Туркестанская 65/2, тел.8(7252) 245000.

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