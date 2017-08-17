Казахстанцам предложили отказаться от вечеринок ради собственного жилья

Как накопить на квартиру за три года, откладывая каждый месяц по 40 000 тенге, рассказала председатель Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова, пишет Informburo.

Казахстанец с зарплатой в 150000 тенге сможет откладывать по 40000 ежемесячно и за три года накопить около двух млн тенге, сказала председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова. Но добавила, что в таком случае вкладчик лишится некоторых радостей жизни в ожидании своей квартиры.

«Если он будет вкладывать на один депозит максимальную сумму – 40000 тенге ежемесячно 12 месяцев, то накопит 480000 тенге, и к ним добавится 96000 тенге в качестве госпремии, ещё 2% им начислит банк. В общем, он соберёт за год порядка 600 000 тенге, а за три года – 1,8 млн тенге. Но, конечно, ему придется экономить на всём – никаких кафе, ресторанов и развлечений. Тут или квартира, или вечеринки», – рассказала Ляззат Ибрагимова.

С 1 августа Жилстройсбербанк объединил четыре программы: «Бастау», «Оркен», «Кемел» и «Болашак» в единый тариф «Баспана». Главным отличием программы стала более гибкая система сроков накопления для вкладчиков. Теперь клиент сам решает, сколько лет он будет копить и под какой процент хочет получить жилищный заём.

Ранее в мае стало известно, что Жилстройсбербанк, КИК и Байтерек девелопмент недостроили жильё по госпрограммам. Счётный комитет выяснил, что 416 тысяч квадратных метров жилья не введено в эксплуатацию в Казахстане, хотя на это и были выделены средства.