Кто может получить 10% от суммы на депозите

Как будет рассчитываться компенсация по тенговым вкладам казахстанцев, рассказали в фонде гарантирования депозитов.

У программы есть много нюансов. Претендовать на 10% от суммы лежащей на депозите могут лишь те, у кого эти средства лежали на депозите до 23 февраля текущего года. А пополнения после этой даты уже не считаются. При этом если человек снимал деньги с депозита, 10% будут рассчитывать с минимальной суммы на вкладе.

До двух миллионов тенге могут получить те казахстанцы, у которых есть депозиты. В стране действует программа защиты тенговых вкладов. Под программу подпадают не только граждане Казахстана, но и не резиденты. Они могут претендовать на 10% компенсации от той суммы, которая хранилась на их вкладах до 23 февраля текущего года. По данным фонда гарантирования депозитов, таких депозитов в стране — больше 5 миллионов. При этом большая часть вкладов составляет до миллиона тенге. Предельная же сумма депозита для компенсации — 20 миллионов тенге, минимального порога нет.

«Допускается частичное изъятие, бывают такие ситуации, если у него например был миллион тенге, и на какие-то неотложные расходы он потратил 200 тысяч тенге, он их снимает, а оставшиеся 800 тысяч остаются на вкладе до 23 февраля 2023 года. Соответственно на этот минимальный остаток получит 10% от 800 тысяч тенге — 80 тысяч тенге», — говорит Адиль Утембаев, председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Сумма учитывается лишь на 23 февраля 2022 года. Пополнения после, роли не сыграют. Компенсации подлежат сберегательные, срочные, несрочные вклады, а также образовательные накопительные вклады и накопления в системе жилищных строительных сбережений. Но для того, чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление до 1 января, иначе претендовать на обещанные 10% будет невозможно. Подать заявку можно в отделениях банков, а также онлайн — многие банки запустили эту функцию в своих приложениях. Специалисты говорят, на фоне программы активизировались мошенники.

«Никаких банковских данных, номеров счета банки не спрашивают. Поэтому если вам будут какие-то мошенники звонить и говорить, для подачи заявления, скажите номер карточки или еще то-то, никому никаких данных своих счетов не разглашайте», — говорит Адиль Утембаев, председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

После 23 февраля банки предоставят данные по реестрам, и в случае если они будут сданы без ошибок, средства зачислят на счета вкладчиков в течение 10 дней. До этого времени депозит нельзя закрывать. Если его срок истекает раньше, то договор необходимо продлить.