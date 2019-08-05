Ставки по депозитам в Казахстане будут меняться чаще. Такое решение приняли в фонде, который отвечает за сохранность денег граждан, передает ktk.kz.

Теперь Казахстанский фонд гарантирования депозитов будет объявлять предельные ставки по депозитам ежемесячно, а не ежеквартально, как это было раньше. Изменится при этом и методика расчёта. Фонд будет ориентироваться на базовую ставку Национального банка или средневзвешенную рыночную ставку. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Тогда же изменятся и цифры.

По несрочным вкладам ставки могут снизиться до 9,5%. По срочным тоже станут меньше, исключения только для долгосрочных депозитов. Вырастут вознаграждения лишь по всем сберегательным вкладам. Неизменной остаётся лишь сумма, которую фонд гарантирования депозитов вернёт вам, если банк обанкротится: по сберегательным вкладам — 15 миллионов тенге, по срочным и несрочным – 10 и по депозитам в иностранной валюте – 5 миллионов тенге.

«Они касаются только вновь привлекаемых депозитов. То есть те условия депозитных продуктов, которые уже в настоящее время с вами банками договора заключены, они останутся неизменными. Вот эти ставки, они коснутся именно, будут являться потолком для тех депозитов, которые будут привлекаться банками с 1 сентября», — рассказал председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов Акылжан Баймагамбетов.