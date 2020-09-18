Почти 87% всех средств, отправленных через системы денежных переводов, ушли всего в четыре страны, сообщает ranking.kz

Денежные переводы, отправленные за рубеж через СДП. Январь–июль 2020

Объём денежных средств, отправленных из РК за рубеж через международные системы денежных переводов, за январь–июль текущего года составил 380,7 млрд тг — на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Среди систем, через которые были отправлены денежные переводы из Казахстана за рубеж, 81% рынка занимает «Золотая Корона»: 308,5 млрд тг — на 24% больше по сравнению с январём–июлем 2019 года.

Следом идут Western Union (29,1 млрд тг) и Contact (16,8 млрд тг).

Почти 87% от всего объёма средств, или более 326 млрд тг, приходится лишь на четыре страны. Традиционно лидирует Россия, куда отправили 107,6 млрд тг, что, впрочем, на 7,9% меньше, чем в прошлом году.

В Узбекистан было отправлено 79,1 млрд тг, рост за год — на 9,7%. Следом идёт Кыргызстан, куда перевели 77 млрд тг — сразу на 77,2% больше, чем за январь–июль 2019 года.

Заметный объём средств был также отправлен в Турцию: 62,3 млрд тг, рост за год — на 32,5%.