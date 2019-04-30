Крупнейшие в РФ платежные системы ограничили денежные переводы в Казахстан и ряд других стран, передает Tengrinews.kz

Крупнейшие в РФ системы денежных переводов Western Union, «Золотая Корона» и Contact ввели ограничения по суммам для отправки средств из России в Казахстан и ряд других стран, в том числе Китай, Кыргызстан и Вьетнам, сообщили в колл-центрах перечисленных компаний.

«Дополнительные ограничения введены с 16 апреля по переводам в Казахстан, Китай, Гонконг, Кыргызстан и Вьетнам. Максимальная сумма перевода составляет 100 тысяч рублей в течение 30 календарных дней. Это дополнительные ограничения именно системы Western Union, они направлены на минимизацию рисков использования денежных средств в противоправных целях. На данный момент лимиты установлены бессрочно», — сказал сотрудник контакт-центра.

В системе «Золотая Корона» новые лимиты по переводам в Казахстан составляют 150 тысяч рублей, в Кыргызстан – 100 тысяч рублей, в Китай и Вьетнам — 1 550 долларов. Система денежных переводов Contact установила лимиты для Казахстана на уровне 600 тысяч рублей, или 20 тысяч долларов или евро, такие же лимиты действуют для Кыргызстана.

Максимальная сумма одного перевода в Китай составляет теперь 100 тысяч рублей. Данные лимиты вступили в силу с 1 апреля, действовать они будут до 31 декабря 2019 года. В 2018 году из России в страны дальнего зарубежья физлица перевели 34,56 миллиарда долларов, в государства СНГ — 13,28 миллиарда долларов. Средняя сумма одного перевода в страны дальнего зарубежья составила 177 долларов, а страны СНГ — 241 доллар.

Страновая статистика по переводам из России по итогам прошлого года выглядит следующим образом: тройкой лидеров стали Швейцария (9,2 миллиарда долларов), США (2,7 миллиарда долларов), Великобритания (2,5 миллиарда долларов).

В Китай из России было переведено 942 миллиона долларов.

Из стран СНГ переведено больше всего было в Узбекистан (4,1 миллиарда долларов), Таджикистан (2,6 миллиарда долларов) и Кыргызстан (2,4 миллиарда долларов).

На Украину переведено 498 миллионов долларов — существенно меньше, чем в 2017 году (750 миллионов долларов).