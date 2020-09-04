Антикоррупционной службой по г.Шымкент начато досудебное расследование в отношении начальника отделения по борьбе с наркобизнесом Отдела полиции Арысского района Департамента полиции по Туркестанской области по подозрению в совершении неоднократных фактов мошенничества.

Майор полиции подозревается в том, что в августе 2019 года будучи сотрудником полиции, путем обмана и злоупотребления доверием граждан города Шымкента, завладел их дорогостоящими автомошинами марки «Lexus LX 570» и «Toyota Camry» в количестве 4 машин на общую сумму 94 млн. тенге и аналогично завладел денежными средствами осужденного в сумме 33 тыс. долларов США, под предлогом содействия в условно-досрочном освобождении.

29 августа т.г. в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».