Ранее в город прибыл гуманитарный груз с пульсоксиметрами, аппаратом ИВЛ и кислородными концентраторами.

В частности, в город доставлены 10 кислородных концентраторов, 50 пульсоксиметров и один аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, в город прибыли 3 машины скорой помощи марки Shevrolet Damas, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент

Помощь оказана в рамках Меморандума о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Министерством здравоохранения РК. Единый оператор благотворительности группы компаний АО «Самрук-Қазына» — Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» закупил необходимое оборудование и передал его в регионы.

«Из-за пандемии врачи трудятся днем и ночью, оказывая медицинскую помощь населению. Сейчас любая помощь оказывает большое влияние на своевременное лечение больного. Мы благодарны всем, кто помогает нам в такое непростое время», — говорит главный врач инфекционной больницы города Шымкент Ережепов Бактыгали.