Полицейские Сайрамского района задержали мошенника, обещавшего сделать водительские права, передает Polisia.kz.

В рамках проводимого на территории Туркестанской области оперативно-профилактического мероприятия “Участок” сотрудники полиции Сайрамского РУП задержали подозреваемого в мошенничестве.

Мужчина обманным путем выманил у потерпевшего деньги, обещая помочь с оформлением документов. В сентябре текущего года в дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился житель одного из поселков о том, что стал жертвой мошенника. По словам сельчанина, малознакомый ему человек, войдя в доверие и обещая помощь в получении водительских прав, выманил у него 50 тысяч тенге и скрылся из виду. Спустя полгода, не дождавшись ни обещанных документов, ни денег, потерпевший обратился за помощью в полицию.

Задержанным оказался житель Сайрамского района, в 2019 году судимый за мошенничество. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК “мошенничество”.

Подозреваемый находится под подпиской. Следствием устанавливается причастность мужчины к совершению других аналогичных преступлений.

Во избежание подобных ситуаций, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не доверять незнакомым людям, обещающих сомнительные услуги за вознаграждение.