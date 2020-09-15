Мошенница обещала помочь получить жилье от государства жителю Шымкента, сообщает Polisia.kz.

В августе 2019 года мошенница взяла деньги в сумме 350 000 тенге у жителя города, пообещав помочь в получении жилья от государства. Однако обещание свое она так и не выполнила и деньги не вернула. С сообщением о данном факте потерпевшая обратилась в Управление полиции Каратауского района. Полицейские зарегистрировали дело по части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан “Мошенничество“. В результате оперативных действий, задержана и доставлена в полицию 39-летняя горожанка. В отношении нее применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.