Национальный Банк Казахстана 4 сентября 2020 года выпускает в обращение коллекционные монеты «Год быка» из серии монет «Восточный календарь» из золота и серебра номиналом 500 тенге.

Монеты поступят в продажу с 8 сентября 2020 года. Их можно будет приобрести во всех территориальных филиалах Национального Банка Казахстана — их адреса указаны на сайте, а также через интернет-магазин Национального Банка.

В дизайне монет использованы мотивы скульптурной композиции фонтана «Восточный календарь» (Алматы). Авторы скульптурной композиции: заслуженный деятель искусств Казахстана, художник-монументалист В. Твердохлебов совместно с А.Татариновым и В. Кацевым.

Описание монет «Год быка»

На аверсе монет изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и надписи, обозначающие металл, из которого изготовлены монеты, их пробу и массу. По периметру монеты надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», стилизованное изображение солнца и обозначение номинала.

На реверсе монет в центральной части изображение быка – символа 2021 года по восточному календарю. По периметру монеты расположены надписи «2021», «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ», «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» и «ORIENTAL CALENDAR». С внутренней стороны монет расположены остальные одиннадцать символов восточного календаря.

Монеты из золота и серебра выполнены в форме двенадцатигранника и имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

Изображение монет из золота

Изображение монет из серебра

Монеты изготовлены:

1) из золота 999/1000 пробы, массой 7,78 грамма, диаметром 21,87 мм, качеством «proof», номиналом 500 тенге, тиражом 800 штук;

2) из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством «proof», номиналом 500 тенге, тиражом 2 000 штук.

Монеты из золота и серебра номиналом 500 тенге предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из золота и серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.