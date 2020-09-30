Туркестанские полицейские задержали жителей Нур-Султана и Жамбылской области с 700 килограммами наркотиков.

Заместитель начальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков провел брифинг. “В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ “Карасора-2020” сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Созакского РОП и местными егерями задержали автомашину “Тoyota Land Cruiser”, перевозившую крупную партию наркотиков.

При обыске автомашины оперативники обнаружили в салоне и изъяли 37 полиэтиленовых мешков и несколько емкостей с содержимым наркотических средств растительного происхождения. Согласно экспертизе, изъятыми наркотическими веществами оказались “высушенная марихуана” весом более 650 килограммов и около 48 килограмма гашиша. Как выяснилось, двое подозреваемых, жители Нур-Султана и Жамбылской области, ранее судимые, заранее заготовили мешки и емкости с наркотиками и выехали из Жамбылской области.

Далее окольными путями по бездорожью через Созакский район они попытались выехать в сторону Костанайской области. Однако, по дороге в районе Бетпакдала подозрительную автомашину, спрятанную в зарослях сухостоя, заметили егеря и сообщили в полицию.

Задержанных мужчин доставили в Созакский РОП для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Созакского РОП по статье 297 части 3 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”. Подозреваемые взяты под стражу”, – сообщил Асылжан Калдарбеков.

В настоящее время полицейскими ДП Туркестанской области выясняются с какой целью подозреваемые перевозили крупную партию наркотиков, а также устанавливаются каналы поставки наркотических средств в область. Проводится досудебное расследование.