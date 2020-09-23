Обожаю короткие добрые истории. Узнавая про них, как-будто короткометражный фильм посмотрела.

Хочу поделиться ими с вами. Эти истории вдохновляют, словно говорят: нет, этот старый мир еще продержится на доброте, раз в нем не перевелись милосердные люди.

История первая. В прошлом году одна высокооплачиваемый врач из Шымкента в частном порядке, нигде не афишируя своего поступка, передала 300 тысяч тенге на помощь пяти пенсионеркам из города Арыси. Тем, чьи дома пострадали из-за взрывов снарядов на военном складе.

История вторая. Летом этого года преподаватели одного из вузов Туркестана скинулись по значительной сумме каждый (в пределах 60-80 тысяч тенге) на еду студентам, которые из-за карантина не смогли уехать домой.

История третья. Верстальщица нашей газеты Салтанат в начале карантина безвозмездно шила для соседей по улице защитные маски, тогда их трудно было купить в аптеке.

История четвертая. И вновь она касается событий, связанных с Арысью. Точнее – с его жителями, которые пережидали беду в Шымкенте. Одни из них нашли временный приют у родных, знакомых, других приютили в школах города. Помните, их размещали в спортзалах. Тысячи шымкентцев были полны искреннего сочувствия к ним, оказывали им помощь. Видела, как в соседнюю с моим домом 50-ю школу возили теплые пледы, корпешки, белье, средства личной гигиены. Одна женщина, живущая теперь в другом районе города, везла свою гуманитарку – постельное белье и махровые полотенца (все новое) – именно в эту школу, объясняя свой поступок так: «Мой сын Русланка здесь учился».

Эта женщина и тысячи других неравнодушных людей не могли остаться в стороне от случившегося с нашими земляками. Они просто поставили себя на место пострадавших людей. Асия сказала: «Я удивилась их выдержке. На их месте я была бы в отчаянии, рыдала там. А они все молча, достойно переносили…»

А об этой истории я узнала из интернета. 28 июля 2020 года в Египте скончался Мохаммед Машали – «доктор для бедных», человек с золотым сердцем. Он жил в местности Танта и бесплатно лечил нуждающихся людей. До конца жизни он помогал всем, кому мог. Ему было 76 лет. Доктор Машали специализировался на эндемических болезнях, в частности, глистных заболеваниях, которые в основном поражают бедных людей из-за употребления некачественной воды и пищи.

Согласно сообщениям, он брал со своих пациентов не более 10 египетских фунтов за обследование, в отличие от других врачей, которые берут до 400 фунтов.

Иногда он отказывался от оплаты и сам покупал пациентам лекарства.

Однажды в интервью на вопрос, почему он берет только 10 фунтов (0,62 доллара), он ответил: «Потому что люди бедные, а я сам вырос бедным. Прежде чем мой отец умер, он сказал мне, что я должен заботиться о бедных».

Машали вспоминал, что на работу его вдохновил маленький мальчик, который умолял свою мать сделать ему укол инсулина из-за его диабета, но она сказала нет, потому что, если бы она купила инсулин, то не смогла бы купить еду для его братьев и сестры.

У нее были деньги лишь на хлеб и фалафель (это жареные во фритюре шарики из измельченных бобовых, приправленные пряностями).

Мальчик поджег себя, сказав матери, что если это так, то он больше не хочет быть обузой для семьи, и чтобы его братья и сестры могли есть. Машали вызвали, но он не смог спасти мальчика, и он умер на его руках.

«С того дня я поклялся, что посвящу себя служению бедным», – сказал он в интервью Deutsche Welle.

Позже он добавил: «Медицина – это гуманитарная профессия, а не коммерческая. Один из докторов, который учил меня в университете, однажды сказал мне: «Если вы собираетесь заниматься медициной, чтобы построить дом или купить шикарную машину, не изучайте медицину. Идите лучше на фондовый рынок или в международную торговлю».

… Соцсети полны такими историями о человеческой доброте. Уверена, ими надо делиться. Они прекрасны, вдохновляют, укрепляют нашу веру в милосердие, человечность, наконец – придают смысл жизни. Собирайте их и делитесь ими со знакомыми.

Знаю точно, что в нашем городе есть парикмахеры, которые бесплатно стригут совсем уж немощных пенсионеров. Владельцы небольших кафешек часто подкармливают бездомных. Вчера подруга поделилась приятным случаем – ее совершенно бесплатно подвез к дому незнакомый человек. Сам предложил. Приятно.

В завершение совсем уж умилительная история, подсмотренная в интернете. «Жена беременна. Решили с ней на ужин приготовить рыбу, купили карпа. Дома достали его из пакета, а он еще живой, рот открывает. Жена его в ванную, выпустила в воду. Сидит, смотрит как плавает, уже и имя ему придумала – «Карл». Я приготовил панировку, пришел за рыбой, а жена в слезы. ЖАЛКО РЫБКУ! В итоге мы в двенадцатом часу ночи, с ведром, прошли два километра до реки и отпустили дурацкого карпа в реку. Надеюсь, у тебя все в порядке, Карл».

Пусть и у вас все будет в порядке. Побольше вам встреч с деятельной добротой. А, возможно, и вы уже вскоре станете участником, а может и героем такой доброй истории. «Причиняйте добро!» Это здорово!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА