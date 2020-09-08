С ноября планируется ввести оплату за проезд по автотрассе Шымкент — Жибек жолы. Пока три арки с терминалами для оплаты будут работать в тестовом режиме, и оплачивать проезд предстоит только водителям грузовых автомашин.

«На трех арках, — рассказал директор Туркестанского областного филиала РГП «КазАвтоЖол» Нурболат Мынжасаров, — завершается установка оборудования для приема оплаты. После тестирования его работы, уже зимой 2021 года, Комитет автодорог РК планирует сделать платными еще два участка: Шымкент — Жамбыл и Шымкент — Туркестан. Для жителей области-владельцев легковых автомобилей прорабатывается вариант введения годовых абонементов на проезд по платным автодорогам».

Цены на проезд будут озвучены к ноябрю.

Источник: yujanka.kz