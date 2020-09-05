С осенью вас, дорогие земляки! Добрались мы-таки до сентября – кто с потерями, а кто и с достижениями.

По традиции, начало сезона отмечаем навигатором по ближайшим месяцам, чтобы не пропустить важные, да и просто любопытные даты и события. Ограничимся пока только первым осенним месяцем, тем более, что событий и праздников в нем в избытке.

Сразу три Всемирных дня – знаний, написания писем; осведомленности о болезни Альцгеймера современники отметили 1 сентября.

4 сентября в календаре значится, как Всемирный день тхэквондо, это вид спорта такой.

5 сентября – День языков народа Казахстана; Международный день бороды. В этот же день – Международный день благотворительности.

6 сентября – День работников нефтегазового комплекса, День нефтяника.

7 сентября, понедельник – Всемирный день уничтожения военной игрушки, отмечается с 1988 года.

8 сентября – Международный день физиотерапии и Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов.

9 сентября – Международный день красоты.

10 сентября – Международный день гинекологического здоровья; Всемирный день предотвращения самоубийств.

11 сентября – Всемирный день борьбы с терроризмом (с 2008 года).

12 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи; Международный день вязания крючком.

13 сентября – в Казахстане День семьи; Международный день журавля и День памяти жертв фашизма.

15 сентября – Международный день свободы образования; Всемирный день борьбы с лимфомами; Международный день демократии.

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.

17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов; День шнобелевской премии (шуточная дата).

18 сентября – Всемирный день мониторинга качества воды; Международный день чтения электронных книг, отмечается с 2014 года по инициативе одного из ведущих дистрибьюторов электронных книг OverDrive; Всемирный день бамбука; Международный день равной оплаты труда.

19 сентября – День рождения «Смайлика»; Международный день пирата (шуточный праздник); Всемирный день донора костного мозга. Всемирный день уборки. Международный день «съешь яблоко»; День нулевой эмиссии.

21 сентября – Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера (отмечают на уровне ВОЗ с 1994 года); Всемирный день благодарности (впервые отмечен в 1965 году); Международный день мира.

22 сентября – Всемирный день защиты слонов; Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хронический миелоидный лейкоз); Всемирный день носорога; Всемирный день без автомобиля.

23 сентября – День борьбы с незавершением детьми средней школы (впервые его отметили во Франции в 2008 году); Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми; Международный день языков жестов.

24 сентября – Всемирная неделя сетчатки глаза; Всемирный день моря; Международный день караванщика.

25 сентября – Всемирный день мечты; Всемирный день фармацевта; Европейский день грибов.

26 сентября – Всемирный день здоровья окружающей среды; Международный день кролика; Всемирный день здоровой рабочей среды; Всемирный день контрацепции; Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

27 сентября – День труда в Казахстане; День машиностроителя; Всемирный день рек, отмечают с 2005 года в последнее воскресенье сентября; Всемирный день туризма; Международный день глухих.

28 сентября – День работников атомной отрасли; Международный день безопасного аборта, Международный день правовых знаний; Международный день всеобщего доступа к информации. Всемирный день борьбы против бешенства.

29 сентября – Всемирный день здоровья сетчатки глаза; Всемирный день сердца.

30 сентября – День работников органов юстиции в Казахстане; Международный день переводчика.

Видите, сколько всего и интересного, а иногда – прикольного. К примеру, ну как можно не отметить День Красоты?! Ведь она повсюду. Возможно, вы сами ее создаете… Хотя, у этого праздника есть свой «ограничитель». Поясняю. Праздник возник четверть века назад. Его инициатором выступил Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО. Эта организация – одна из самых авторитетных в мире, свою работу она начала еще в 1946-м году. Международный день красоты, с одной стороны, провозгласил важность прекрасного во всех его проявлениях, а с другой – стал профессиональным праздником всех, кто причастен к индустрии красоты.

Кажется, что не может быть МНОГО красоты.

Любопытно, но, оказывается, от переизбытка красоты может проявиться синдром Стендаля. Это психическое расстройство, возникающее при соприкосновении с прекрасным – как правило, с произведениями искусства: картинами, скульптурами, музыкой, архитектурными объектами. Он проявляется через учащенное сердцебиение, нехватку воздуха, внезапную вялость, головокружение и галлюцинации. Синдром назвали в честь французского писателя ХIХ века, который впервые описал его в своих путевых заметках. В первую очередь синдрому Стендаля подвержены люди впечатлительные, с хорошо развитым воображением. К слову, симптомы могут вызвать не только предметы искусства, но и чрезмерная красота природы: природных явлений, животных, невероятно красивых людей. Вот так… А кто у нас тут красивый? Подходим к зеркалу, определяем…

А октябрь начнется тоже сытно и шумно. 1 октября в календаре значатся – Всемирный день вегетарианства; Международный день кофе, отмечают с 2015 года; Всемирный день какао и шоколада; Международный день музыки; и, наконец, Международный день пожилых людей. Готовьтесь!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА