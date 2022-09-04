Вот и осень, господа…

Классный месяц сентябрь! Жара спала, меньше стало суеты, ритм жизни «устаканивается», приходит в привычную норму, связанную, конечно же, с началом занятий в школах. Наступает время проверки и пополнения домашних припасов.

Чем будет наполнен первый месяц осени, сейчас мы и узнаем…

Напоминаю, события, праздники, дни попадаются как серьезные, так и шуточные. Отнеситесь к календарю сентября, как и прежде, с долей иронии и юмора, хотя…

1 сентября – День знаний (Первый звонок), День рождения осени, День шахмат, День профсоюзных действий за мир, День кексов с вишней.

90 лет со дня рождения Азербайджана Мамбетова, режиссера, народного артиста СССР.

2 сентября – День окончания второй мировой войны, День свободного ветра в крыльях, Всемирный день кокоса, День черничного эскимо на палочке, День ленивых мам.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом, День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК, Всемирный день бороды.

В этот день исполняется 100 лет со дня рождения писателя Алеся Адамовича («Блокадная книга», «Последняя пастораль», «Хатынская повесть»).

4 сентября – День работников нефтегазового комплекса в Казахстане, День специалиста по ядерному обеспечению, День рождения игры «Что? Где? Когда?», День дикой природы, День незнакомых дорог, Международный день тхэквондо, День разносчика газет, День оттяга.

5 сентября – Международный день благотворительности, День опозданий, День сырной пиццы, День ухотрепальщиков, Оранжевый день.

205 лет Алексею Константиновичу Толстому, русскому писателю.

6 сентября – День полетов над землей, День чтения книги, День кофейного мороженого. Праздник Петровской чудотворной иконы Божией Матери. День борьбы с прокрастинацией (постоянное откладывание важных дел).

500 лет назад завершилось первое кругосветное путешествие, начавшееся годом ранее под командованием Фернана Магеллана. Сам Магеллан не дожил до радостного события, он погиб на Филиппинских островах.

7 сентября – День рассказывания историй о летних путешествиях, Праздник барабанщиков, День любителя пива, День салями, Международный день распространения информации о болезни Дюшенна (генетическое заболевание, признаки – слабость мышц, затруднение при передвижении с детского возраста).

Всемирный день уничтожения военной игрушки. 210 лет со дня Бородинского сражения. 120 лет певице Изабелле Юрьевой.

8 сентября – День финансиста, Международный день солидарности журналистов, Международный день грамотности, День посиделок на кухне, Всемирный день физиотерапии, День школьных фотографий. Сретение Владимирской иконы Божией матери, День Бородинского сражения, День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых.

9 сентября – Всемирный день красоты, День тестировщика, День изобретения новых привычек, Международный день судоку, День плюшевого мишки, День распространения информации о фетальном алкогольном синдроме, День венского шницеля, День прекрасного чудака. 80 лет со дня рождения казахского писателя Дукенбая Досжанова.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День разноцветных букетов, День обеда за просмотром телевизора, День обмена идеями. 150 лет со дня рождения В. К. Арсеньева, российского путешественника, исследователя, писателя (повесть «Дерсу Узала»).

11 сентября – День семьи в Казахстане, День танкиста, День озера Байкал, Всемирный день журавля, День рождения граненого стакана, Праздник ласкового обращения, День правильного ожидания необъяснимого, Международный день памяти жертв фашизма. 85 лет певцу Иосифу Кобзону.

В этот день исполнится 160 лет со дня рождения О. Генри, американского писателя – мастера короткого рассказа, отличающегося тонким юмором и неожиданной развязкой.

12 сентября – День семейного общения, День джипера, День видеоигр, День поощрения, День шоколадно-молочного коктейля, День осознанности, День заглядывания в окна, Международный день вязания крючком, День виртуальной бутылки.

13 сентября – День парикмахера, День программиста, День рождения пенициллина, День шарлоток и осенних пирогов, Международный день шоколада, День позитивного мышления, День арахиса, День закуски солениями, День знакомства детей с кухней, День рождения бионики.

14 сентября – Симеон-летопроводец, День поедания большого сэндвича, Праздник междусобойщиков, День пончика с кремовой начинкой, День раскрашивания, День слушания шорохов.

15 сентября – Международный день демократии, День рождения экологической организации «Гринпис», День всемирной борьбы с лимфомами, День худеющих, День свободных денег, День мятного ликера, День совпадений снов, Международный день точки, День фетровой шляпы.

День Шнобелевской премии – пародии на престижную международную награду, присуждаемую выдающимся ученым. Шнобелевской премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.

75 лет со дня рождения казахстанского религиозного деятеля, дипломата, ученого-востоковеда, академика Абсаттара Дербисали.

100 лет со дня рождения Асанбая Аскарова – первого секретаря Чимкентского обкома компартии, фронтовика, Героя Соцтруда.

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя, День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей; День работающих родителей, День рождения Джульетты, Международный день вина «Гренаш». 70 лет актеру Микки Рурку.

17 сентября – Международный день

безопасности пациента, День тур-менеджера, День запеченного в тесте яблока, День щекотунчиков, Всемирный день чистоты, Всемирный день донора костного мозга, День ответственности за свою собаку, Международный день поедания яблок. Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». 190 лет со дня рождения Сергея Боткина, врача, одного из столпов медицины. 100 лет со дня рождения поэта, народного писателя Казахстана Сырбая Мауленова.

18 сентября – в Казахстане День матери и День языков народа Казахстана; Международный день электронной книги, Всемирный день мониторинга качества воды, День распространения информации о ВИЧ/СПИД и старении, День первой любви, День памяти погибших мотоциклистов, День запахов пряностей для глинтвейна, День чизбургера, День уважения, День объятий отправителя поздравительной открытки, День женской дружбы.

19 сентября – День рождения смайлика, Международный пиратский день, День выгуливания настроения.

20 сентября – Международная ночь летучих мышей, День устраивания спонтанных чаепитий, День «Будь готов!», День общественно полезного человека, День пиццы пеперони, Всемирный день риса.

21 сентября – День HR-менеджера, Международный день мира, День школьного рюкзака, День без выбросов, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера, День поиска сказок, Всемирный день благодарности.

Всемирный день русского единения, День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

75-летний юбилей в этот день будет отмечать Стивен Кинг, американский писатель, «король ужасов».

75 лет актрисе Ольге Остроумовой («А зори здесь тихие», «Любовь земная»).

22 сентября – Всемирный день без автомобиля, День Сети (One Web Day), День бизнес-леди, День белого шоколада, День мороженого в рожке, День долгожителей, День хоббита, День защиты слонов, Всемирный день носорогов, День раскрашивания серости, Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, Всемирный день бестраншейных технологий.

23 сентября – День осеннего равноденствия, День рождения жевательной резинки, День рождения поисковой системы Яндекс, Международный день жестовых языков, Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы, День собак в политике, День синдрома беспокойных ног, День чайных драконов, День зеленого кофе (Италия), День храбреца, День охоты и рыбной ловли.

24 сентября – День системного аналитика, Международный день караванщика, День незапланированных безумств, Праздник законченности дел, Всемирный день против патентов на программы, День пунктуации, День реки Урал, Международный день кролика, Европейский день грибов.

25 сентября – в Казахстане День труда, День машиностроителя; Международный день глухих, День тикающих часов, Всемирный день фармацевта, Всемирный день сновидений, День математических рассказов, День комиксов, Всемирный день легких, День приготовления пищи, День лобстера.

26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков, Всемирный день контрацепции, День встречи со старыми друзьями, День рождения граммофона, День лучшего завтрака, Всемирный день здоровья окружающей среды, День пельменей, День просящихся рюмок, День американских блинов. В этот день исполняется 90 лет Владимиру Войновичу, советскому писателю, поэту (трилогия о солдате Иване Чонкине).

27 сентября – Всемирный день туризма, День рождения поисковой системы Google, День дружбана, День шоколадного молока, День говяжьей тушенки, День подарков миру, День «Раздави банку». Воздвижение Креста Господня, Сдвиженье.

28 сентября – в Казахстане День работников атомной отрасли; День генерального директора, Всемирный день борьбы против бешенства, День рождения ломбарда, Международный день всеобщего доступа к информации, Международный день права знать, Международный день безопасных абортов, День пивопития, Праздник саке, День добрососедства, День кремового пирога с клубникой, День глупых вопросов, День свободы от голода, День рассматривания мелочей, День женского здоровья и фитнеса.

125 лет со дня рождения писателя, драматурга Мухтара Ауэзова (тетралогия «Путь Абая»).

90 лет со дня рождения писателя, общественного и политического деятеля, народного писателя Казахстана Шерхана Муртаза.

29 сентября – в Казахстане День работников органов юстиции; Всемирный день сердца, День отоларинголога, День осеннего одиночества, День кофе, День счастливого гуся. 475 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры. Его роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» стал величайшим произведением эпохи Возрождения.

30 сентября – Международный день переводчика, День Веры, Надежды и Любови и матери их Софьи; День «Обними вегетарианца», Международный день подкастов, День любви к людям, День горячего глинтвейна, День грязевой маски, День ортодонта, День мурлыканья и потягивания, День улета, Международный день права на богохульство, Всесветные бабьи именины.

С наступлением осени, земляки! Пусть она будет доброй для нас. Берегите себя!

Календарь сентября листала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА