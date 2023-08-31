Праздничный календарь сентября

Дело будет в сентябре…

Календарная осень на этот раз наступит в пятницу, прямо перед выходными, чтобы мы успели добрать летних прелестей.

О, сколько же в сентябре у нас дат, событий, поводов радоваться жизни. Итак, приступим.

1 сентября – День знаний (Первый звонок); День рождения осени; День благодарности рыжему коту; День благодарности строителям и проектировщикам; День шахмат; День профсоюзных действий за мир; День кексов с вишней; День ленивых мам; Всемирный день написания писем (World Letter Writing Day).

2 сентября – День окончания Второй мировой войны; День свободного ветра в крыльях; Всемирный день кокоса; День черничного эскимо на палочке; Всемирный день бороды; Международный день бекона; День прокола ушей; 105 лет – писателю Такену Алимкулову (1918-1987 гг.); 55 лет – актрисе Сэлма Хайек.

3 сентября – День работников нефтегазового комплекса в Казахстане; День солидарности в борьбе с терроризмом; День рождения бюстгальтера; День открытия уникальности ДНК; День открытия новых дверей; День сырных гренок; День небоскребов; День сорвавшихся с резьбы; Шуфутинов день – «…и снова 3-е сентября…»; 95 лет – известному просветителю Ауезхану Канафину (1928 г.р.); 75 лет – казахской поэтессе Жадыре Дарибаевой (1948 г.р.).

4 сентября – День рождения игры «Что? Где? Когда?»; День дикой природы; День незнакомых дорог; День чилийского вина; Международный день таэквондо; День разносчика газет; День оттяга.

5 сентября – Международный день благотворительности; День опозданий; День сырной пиццы; День ухотрепальщиков; Оранжевый день.

6 сентября – День полетов над землей; День чтения книги; День кофейного мороженого; День борьбы с прокрастинацией (это привычка откладывать важные и срочные дела и концентрироваться на более простых задачах, стала синдромом XXI века). 95 лет – дирижеру Евгению Светланову; 50 лет – вокалисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову.

7 сентября – День рассказывания историй о летних путешествиях; Праздник барабанщиков; День любителя пива; День салями; День сумчатого волка; Международный день распространения информации о болезни Дюшенна (мышечная дистрофия).

8 сентября – Международный день солидарности журналистов; Международный день грамотности; День посиделок на кухне; Всемирный день физиотерапии; День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых; Международный день рыжих; 100 лет – поэту Расулу Гамзатову.

9 сентября – Всемирный день красоты; День тестировщика; Всемирный день оказания первой медицинской помощи; День изобретения новых привычек; День дизайнера-графика; Международный день судоку; День плюшевого мишки; День распространения информации о фетальном алкогольном синдроме; День венского шницеля; День прекрасного чудака; День кислого пива;

90 лет со дня рождения писателя, драматурга Акима Тарази (Акима Ашимова, 1933 г.р.).

10 сентября – День семьи в Казахстане; Всемирный день предотвращения самоубийств; День танкиста; День озера Байкал; Всемирный день журавля; День разноцветных букетов; День обеда за просмотром телевизора; День обмена идеями; Международный день памяти жертв фашизма; День портвейна; День занюхивателя; День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер»; 75 лет – актеру Игорю Костолевскому.

11 сентября – День рождения граненого стакана; праздник ласкового обращения; День «Заправьте свою кровать»; День номера экстренного вызова; День правильного ожидания необъяснимого; День «У меня все под контролем».

12 сентября – День сотрудничества Юг-Юг Организации объединенных наций; День семейного общения; День джипера; День видеоигр; День поощрения; День шоколадно-молочного коктейля; День осознанности; День заглядывания в окна; Международный день вязания крючком; День виртуальной бутылки; 90 лет – актрисе Татьяне Дорониной.

13 сентября – День парикмахера; День программиста; День рождения пенициллина; День шарлоток и осенних пирогов; Международный день шоколада; День позитивного мышления; День печенья с предсказаниями; День арахиса; День закуски соленьями; праздник железных материалов; День знакомства детей с кухней; День рождения бионики; 100 лет – партизанке Зое Космодемьянской; 85 лет со дня рождения казахского балетмейстера, народного артиста РК Болата Аюханова (1938-2022 гг.).

14 сентября – День школьных фотографий; День поедания большого сэндвича; праздник междусобойщиков; День пончика с кремовой начинкой; День раскрашивания; День слушания шорохов;

101 год – Асанбаю Аскарову, государственному деятелю Казахстана.

15 сентября – Международный день демократии; День рождения экологической организации «Гринпис»; День всемирной борьбы с лимфомами; День худеющих; День свободных денег; День мятного ликера; День совпадений снов; Международный день точки; День фетровой шляпы; День «Когда-нибудь»; 100 лет – поэту Михаилу Таничу; 90 лет со дня рождения композитора, заслуженного деятеля искусств Казахстана Бакира Баяхунова (1933 г.р.).

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя; День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей; День работающих родителей; День рождения Джульетты; праздник нелегального пития; День хлеба с корицей и изюмом; Всемирный день чистоты; День свободы программного обеспечения; Всемирный день донора костного мозга; День ответственности за свою собаку; Международный день поедания яблок; День «Найдите старого друга»; День большого лжеца.

17 сентября – День матери в Казахстане; День языков народа Казахстана; День тюркской письменности и культуры; Международный день безопасности пациента; День тур-менеджера; День разговоров с городом; День запеченного в тесте яблока; День щекотунчиков; День женской дружбы.

18 сентября – Международный день электронной книги; Всемирный день мониторинга качества воды; День распространения информации о ВИЧ/СПИД и старении; День первой любви; День памяти погибших мотоциклистов; День запахов пряностей для глинтвейна; День чизбургера; День уважения; День объятий отправителя поздравительной открытки.

19 сентября – День рождения смайлика; Международный пиратский день; День IT-профессионалов; День «Будь готов!»; День выгуливания настроения.

20 сентября – День HR-менеджера; День рекрутера; Международная ночь летучих мышей; День устраивания спонтанных чаепитий; День школьного рюкзака; День общественно полезного человека; День пиццы пеперони; Всемирный день риса; Всемирный день валенсийской паэльи (это национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. В него добавляются морепродукты, овощи, курица, белое вино, зелень и специи. В некоторых регионах Испании рис заменяется фасолью).

21 сентября – Международный день мира; Всемирный день благодарности; День без выбросов; Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера; День поиска сказок; День «Остановите мир!»; 120 лет – кинодраматургу, кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусств КазССР Веры Строевой (1903-1944 гг.).

22 сентября – Всемирный день без автомобиля; День осеннего равноденствия; День Сети (OneWebDay); День бизнес-леди; День белого шоколада; День мороженого в рожке; День долгожителей; День хоббита; День защиты слонов; Всемирный день носорогов; День раскрашивания серости; Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом; День храбреца; День охоты и рыбной ловли; День любовной записки; День «Обнимите вегетарианца»; 65 лет – певцу Андреа Бочелли.

23 сентября – День рождения жевательной резинки; День рождения поисковой системы «Яндекс»; Международный день жестовых языков; Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы; День собак в политике; День синдрома беспокойных ног; День чайных драконов; Международный день кролика; 80 лет – певцу Хулио Иглесиасу.

24 сентября – День труда в Казахстане; День машиностроителя; День работников культуры и искусства; Международный день караванщика; Международный день глухих; День незапланированных безумств; праздник законченности дел; Всемирный день против патентов на программы; День пунктуации; 110 лет – казахстанскому писателю Федору Егорову (1913-1975 гг.).

25 сентября – День тикающих часов; Всемирный день фармацевта; Всемирный день сновидений; День математических рассказов; День комиксов; Всемирный день легких; День приготовления пищи; Всемирный день мечты; 85 лет – актрисе Лидие Федосеевой-Шукшиной.

26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия; Европейский день языков; Всемирный день контрацепции; День встречи со старыми друзьями; День рождения граммофона; День лучшего завтрака; Всемирный день здоровья окружающей среды; День пельменей; День просящихся рюмок; 125 лет – композитору Джорджу Гершвину; 115 лет – поэту, переводчику Таиру Жарокову (1908-1965 гг.); 85 лет – доктору исторических наук, профессору, академику Национальной академии наук Токмухамеду Садыкову (1938 г.р.).

27 сентября – Всемирный день туризма; День рождения поисковой системы Google; День дружбана; День чешского пива; День шоколадного молока; День говяжьей тушенки; День подарков миру;

45 лет – эстрадной певице Ани Лорак.

28 сентября – День работников атомной отрасли в Казахстане; Всемирный день моря; День генерального директора; Всемирный день борьбы против бешенства; День рождения ломбарда; Всемирный день бестраншейных технологий; Международный день всеобщего доступа к информации; Международный день права знать; Международный день безопасных абортов; День пивопития; праздник саке; День добрососедства; День кремового пирога с клубникой; День глупых вопросов; День свободы от голода; День рассматривания мелочей;

220 лет – писателю Просперу Мериме; 110 лет – режиссеру Георгию Товстоногову; 80 лет – писателю Оралхану Бокееву (1943-1993 гг.); 55 лет – актрисе Наоми Уотс.

29 сентября – Всемирный день сердца; День отоларинголога; День осеннего одиночества; День кофе; День рождения рок-группы «Чайф»; День счастливого гуся.

30 сентября – День работников органов юстиции (в Казахстане); Международный день переводчика; День Веры, Надежды и Любови и матери их Софии; День реки Урал; Европейский день грибов; Международный день подкастов; День любви к людям; День горячего глинтвейна; День грязевой маски; День ортодонта; День мурлыканья и потягивания; День улета; День кей-поперов; Международный день права на богохульство; Всесветные бабьи именины; День уютного вязаного пледа;

120 лет – певице, народной артистке КазССР Надежде Самышиной; 55 лет – актрисе Монике Белуччи.

Вот и все. Из самых значимых событий сентября 2023 года – это проведение 9 и 10 сентября в Нью-Дели (Индия) саммита глав государств G20.

На сентябрь же запланирован первый саммит лидеров стран Центральной Азии и США, который будет проходить в формате «С5+1» на площадке Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Джо Байден пригласил Касым-Жомарта Токаева принять участие в его работе.

Словом, скучно в сентябре не будет. Пусть будет мир!

Календарь сентября собирала

Фарида Шарафутдинова