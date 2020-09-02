В Мактааральском районе две школы, пострадавшие от наводнения, которое произошло после прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане, полностью готовы к учебному году.

Наиболее пострадали от большой воды учреждения образования в населенных пунктах Оргебас и Фирдоуси Жанажолского сельского округа. К 1 сентября оба здания полностью отремонтированы.

Глава региона Умирзак Шукеев в ходе рабочей поездки в район лично ознакомился с ремонтом каждой школы. Отметим, в общей средней школе имени К. Аманжолова в селе Оргебас обучаются около 300 учащихся, а в средней школе села Фирдоуси обучаются более 700 детей. Следует отметить, детей из малообеспеченных семей обеспечили компьютерной техникой и планшетами.

Есть в школах и качественный Интернет.

В целом, за счет средств, выделенных из республиканского резерва, компьютерной техникой обеспечили 4900 учащихся Мактааральского района. В ходе поездки Умирзак Естаевич отметил, что необходимо создать все условия для получения детьми качественного образования.