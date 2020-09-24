В Шымкенте проводится средний ремонт улицы Туркестанская.

Ремонт предусматривает замену асфальтобетонного покрытия и ирригационных лотков, ремонт тротуаров, установку велодорожек и ливневой канализации. Работа выполнена на 75 процентов.

Проектный офис «Адалдық алаңы», «Национальный центр качества дорожных активов» и управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент проверили качество проводимого ремонта. В проверке также приняли участие специалисты ТОО «АзияКомплексСтрой» и технического надзора ТОО «Инженер Строй».

Специалисты проверили бордюрные камни, плитку и асфальтобетонный слой. В результате установлено, что 10-15 процентов бордюров от перекрестка проспекта Кунаева и улицы Туркестанской и до улицы Токаева, установлены непрочно.

Заказчик поручил подрядчику устранить недостаток. В случае, если при повторной проверке прочность бордюров не будет соответствовать требованиям, подрядной организации выдадут заключение на его замену.

Стоит отметить, что в ходе проверки установлено, что прочность бордюрного камня и толщина асфальтобетонного слоя соответствуют действующим строительным нормам и требованиям, а также сметной документации.

Генеральный подрядчик ТОО «АзияКомплексСтрой» планирует завершить средний ремонт улицы в октябре текущего года.