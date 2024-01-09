Ремонт на улице Адырбекова завершили в Шымкенте

В Шымкенте завершили дорожный долгострой с пятилетней историей, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Теперь улица Адырбекова полностью открыта. Изначально в акимате планировали управиться за год, но работа застопорилась. Тендер выиграла таразская компания, которая, едва начав стройку, тут же ее прекратила. Подрядчик перестал выполнять свои обязательства, сообщили в акимате. Контракт был расторгнут через суд и конкурс объявили вновь. В итоге стройку завершала другая компания. Реконструкция дороги стала дороже почти на миллиард тенге.

Предприниматели объяснили это резким подорожанием стройматериалов и тем, что пришлось переносить инженерные сети, чего изначально не планировалось. Во время реконструкции возникло множество имущественных споров и, как следствие, судебных процессов. Когда же, наконец, провели техническое открытие дороги, выявились многочисленные дефекты. На их исправление также потребовалось время.

«Если условно говорить в параметрах, то там была 8-метровая улица, стала 15-метровая. Вся разметка, вся дорожная часть, освещение и соответствующие знаки стоят. По данному объекту гарантия у нас 5 лет», — говорит Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

«По поручению председателя Агентства​ в настоящее время департаментом проводится оперативный мониторинг​ по всем проблемным объектам региона, где нарушены сроки​ строительства. Осталось 4 объекта на общую сумму 18 млрд тенге. Указанные вопросы были рассмотрены на выездном заседании Общественного совета и были конкретно утверждены планы мероприятий по устранению указанных недостатков», — говорит Даурен Ергарин, руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по г. Шымкенту.