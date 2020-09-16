В этом году финансовые рынки как никогда ранее были подвержены стресс-тестированию на фоне распространения COVID-19. Несмотря на стремительное восстановление на глобальных рынках, большинство секторов по-прежнему находится в кризисных условиях, что вынуждает инвесторов с осторожностью подходить к выбору инструментов инвестирования. Размещая деньги в ИПИФ «Fixed Income», инвесторы могут получить умеренную доходность и при этом рассчитывать на низкий уровень риска.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – распространенный вид ценной бумаги, берущий своё начало в 70-х годах в США, когда биржевые фонды ETF стали набирать популярность. Точкой отсчёта можно считать 1976 год, когда основатель инвестиционной компании Vanguard Джон Богл создал, как считается, первый из так называемых индексных фондов для обычных инвесторов — Vanguard 500.

ИПИФ — это более индивидуализированная версия биржевого фонда с гибкой стратегией на рынке облигаций и прочих инструментов с фиксированной доходностью.

Управляющая компания объединяет средства множества инвесторов, приобретает портфель ценных бумаг и распределяет полученную со временем прибыль среди вкладчиков. ИПИФ – интервальный паевой инвестиционный фонд.

«Паевой» (от английского слова Pie – пирог): каждый инвестор получает свою долю в портфеле.

«Интервальный» значит, что фонд выкупает у инвесторов паи только в заранее определенные интервалы.

ИПИФ «Fixed Income» — интервальный паевой инвестиционный фонд от Freedom Finance, созданный 8 сентября 2017 года.

Несмотря на кризисную ситуацию, сложившуюся на фондовом рынке, на 1 сентября 2020 года стоимость чистых активов Фонда по сравнению со значением на начало года выросла более чем в 4,08 раза и составила 1 990 875 510,78 тенге при стоимости пая 143,71 доллара США.

Такой прирост активов вкладчиков объясняется потребностью найти фиксированную доходность с оптимальными рисками.

Например, когда все мировые индексы падали, были компании, чья выручка не пострадала в результате пандемии, такой компанией является Turkcell Iletism (XS1298711729), ее долговые обязательства имеют рейтинг выше суверенного. Это значит, что инвесторы доверяют облигациям компании больше, чем министерству финансов Турции.

На фоне восстановления мировой экономики долговые бумаги развивающихся рынков крайне востребованы в отсутствие доходности в США, команда Фонда ориентируется на 6% доходности по итогам года. Сегодня мы видим в нашем портфеле положительную переоценку от суверенных облигаций и восстанавливающегося банковского сектора Британии, и все это облигации со средним периодом погашения 5-7 лет.

В среднем рынок акций растет на 10% в год (результаты индекса S&P 500 за пять лет), и это долларовая доходность. Облигации с приемлемым кредитным рейтингом могут приносить от 3% годовых. Доходность почти всех биржевых инструментов выше ставок по казахстанским депозитам.

В итоге сегодня ИПИФ — это возможность инвестировать в целый портфель высококачественных ценных бумаг с долларовой доходностью.

Структура портфеля

На 01.09.2020 г. основу портфеля составляют инструменты с фиксированной доходностью – локальные облигации казахстанских эмитентов, номинированные в тенге, и международные облигации казахстанских эмитентов, номинированные в долларах США. В структуре инвестиционного портфеля доля облигаций составляет 84,42%, доля биржевых фондов (ETF) — 11,74% и акций – 3,27%. 11,74% — биржевые фонды ETF.

Распределение активов в валюте

При текущей ситуации на мировом финансовом рынке, а также в связи с тем, что Фонд предлагает доходность в долларах США, основная доля активов Фонда в долларах США – 54,64%, евро – 32,99%, доля казахстанского тенге составляет 11,71%, доля иной валюты – 0,66%.

USD 1 088 434 339.54 54.64% EUR 657 045 768.70 32.99% KZT 233 307 523.13 11.71% RUB 8 590 318.97 0.43% GBP 4 537 236.88 0.23%

Распределение активов по секторам

По сектору экономики портфель обладает умеренной степенью диверсификации. Суверенные еврооблигации РК занимают 51,94%, на долю финансового сектора приходится 34,232%, телекоммуникации составляют 8,813%, здравоохранение – 2,262%, нефтегазовый сектор – 1,492%, прочие сектора, такие как оборонная отрасль, авиаперевозки, электроэнергетика, составляют 1,247% доли инвестиционного портфеля.

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