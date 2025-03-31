Время инвестировать: Серик Толбасы о первой продаже привилегированных акций REIT TSPG

Запуск инвестиционного фонда недвижимости REIT TSPG в мае 2024 года стал значимым событием для рынка коммерческой недвижимости Казахстана, открывая новые возможности для инвесторов.

Фонд располагает качественным портфелем объектов и предлагает привлекательные условия для вложений. Якорный инвестор фонда и предприниматель Серик Толбасы выставил на продажу часть своих привилегированных акций в REIT TSPG Umbrella Fund с минимальной суммой сделки, эквивалентной 50 000 долларов США.

Это существенно снижает порог входа для инвесторов, поскольку ранее для участия в рынке недвижимости такого класса и масштаба требовался значительный капитал. Теперь более широкому кругу инвесторов становится доступен новый финансовый инструмент — акции REIT, что позволяет диверсифицировать вложения без необходимости приобретать объекты недвижимости напрямую.

История возникновения REIT

Модель REIT, возникшая в США в 1960-х годах для привлечения частных и институциональных инвесторов в недвижимость, завоевала популярность по всему миру, включая США, Великобританию и страны Юго-Восточной Азии. Сегодня REIT активно используются на развитых рынках как эффективный инструмент привлечения капитала. По данным Nareit (Национальная ассоциация инвестиционных фондов недвижимости в США, основанная в 1960 году, с головным офисом в Вашингтоне), рыночная капитализация всех REIT в США на 2024 год составила $1,542 триллиона.

В Казахстане REIT только начинают развиваться, но их потенциал уже очевиден. На площадке Международного Финансового Центра Астана (МФЦА) зарегистрировано несколько REIT, среди которых TSPG — крупнейший по капитализации и единственный «зонтичный» REIT (Umbrella Partnership Real Estate Investment Trust), специализирующийся на коммерческой недвижимости.

Зонтичные REIT объединяют несколько специализированных субфондов, предоставляя инвесторам доступ к различным типам недвижимости и стратегиям. Это обеспечивает диверсификацию, снижая риски и улучшая управление ими за счет сочетания разных секторов рынка. Зонтичные REIT также обеспечивают регулярные дивиденды, что делает их привлекательными для инвесторов, ищущих стабильный доход. Благодаря гибкости в адаптации стратегии и возможности эффективных сделок по слиянию, такие REIT могут привлекать институциональных инвесторов и ускорять капитализацию фонда.

«Зонтичная структура REIT уже давно и успешно используется на международных рынках, и в Казахстане мы стремимся первыми использовать все преимущества этой модели», — отмечает г-н Толбасы.

Мировые стандарты и здоровая конкуренция

Передача активов в REIT TSPG стала логичным и стратегически важным шагом для предпринимателя Серика Толбасы. В активы фонда вошли ключевые объекты бизнесмена — торгово-развлекательные центры класса «А» — Dostyk Plaza в Алматы и Shymkent Plaza в Шымкенте, ставшие основой для формирования качественного и перспективного портфеля.

Серик Толбасы более 30 лет в бизнесе и за это время стал успешным предпринимателем в Казахстане. С 2002 по сегодняшний день его группа компаний TS Development построила в Казахстане 480 тыс. кв. м коммерческой и жилой недвижимости, а общий объем инвестиций в его проекты составил более 640 млн долларов США.

«Развитие бизнеса — важный вклад в решение стратегических задач Казахстана. Проекты, такие как REIT TSPG, играют ключевую роль в экономическом развитии страны и повышении ее конкурентоспособности на международной арене», — уверен бизнесмен.

Внедрение новых инвестиционных инструментов на рынок недвижимости Казахстана не только открывает эффективные способы привлечения капитала, но и способствует созданию здоровой конкуренции, соответствующей мировым стандартам.

Структура REIT позволяет привлекать акционерный капитал, но при этом, согласно требованиям МФЦА, фонд не может привлекать займы, превышающие 60% от стоимости собственных активов, и также обязуется выплачивать не менее 80% своей годовой чистой прибыли в виде дивидендов, что гарантирует стабильную доходность для инвесторов.

«Я принял решение в ближайшие дни продать определенный объем своих привилегированных акций инвесторам. Привлеченные средства будут направлены на развитие новых перспективных проектов, включая строительство крупных торгово-развлекательных центров, гостиниц и бизнес-центров в Астане, Алматы и Шымкенте. Заявки на покупку привилегированных акций можно будет подать на официальном сайте Фонда www.tspgreit.com», — делится бизнесмен своими планами.

Новые возможности для инвесторов

На рынке Казахстана существует ограниченное количество локальных инструментов для розничных инвесторов, которые обеспечивают доходность в твердой валюте с приемлемым порогом вложений. На сегодняшний день самым распространенным продуктом являются банковские долларовые депозиты, однако из-за регуляторных ограничений процентная ставка не может превышать 1%, независимо от срока. Чем больше на рынке появится инвестиционных инструментов, которые позволят розничным инвесторам выбирать долларовую доходность в зависимости от их уровня риска, тем быстрее будет развиваться экономика Казахстана. Это связано с тем, что частный капитал физических лиц будет перераспределен между банками и бизнесом, так как в настоящее время он в значительной степени сконцентрирован в финансовом секторе.

Новые инвестиционные инструменты, такие как акции REIT TSPG, ориентированы на стабильный доход, состоящий из ежемесячных дивидендов (фиксируемый показатель) плюс доход от ежегодного прироста стоимости акций (переменный показатель), индексируемые к курсу доллара США. Это представляет собой значительное преимущество в условиях волатильности тенге, так как модель фонда делает его защитным активом, минимизируя риски, связанные с колебаниями курса. Приобретение привилегированных акций предоставляет собой уникальную возможность для инвесторов стать частью динамично развивающегося фонда недвижимости, обеспечивающего стабильный доход от аренды высококачественных коммерческих объектов.

«В целом, на площадке МФЦА государство создало условия для бизнеса, чтобы развивать новые формы и инструменты для привлечения капитала, что открывает возможности для инвесторов рассмотреть дополнительную диверсификацию портфеля», — отмечает Серик Толбасы.