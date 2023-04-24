Как правильно выбрать инвестидею?

В марте 2023 года произошло важное событие для казахстанского фондового рынка – официально был достигнут миллионный рубеж по числу розничных инвесторов в стране. По данным Центрального депозитария ценных бумаг, на 1 апреля 2023 года в системе номинального держания зарегистрировано более 1 188 000 брокерских счетов.

В целом наблюдается рост интереса казахстанцев к инвестированию. И одними из главных вопросов для них являются выбор компании и получение дохода от своих вложений. Чтобы тот или иной выбор дал положительный результат, следует обращаться к экспертам из финансовых организаций. К примеру, статистика на основе данных по доходности идей от аналитиков Freedom Finance Global с 2020 по1 квартал 2023 года показывает, что почти 60% из них являются успешными. Всего за этот период были предложены 554 идеи, а их средняя доходность в годовом выражении составила 25%.

На что стоит ориентироваться при выборе идеи для инвестирования? Рассмотрим ключевые моменты с реальными кейсами.

Мировые события имеют первостепенное значение

Фондовый рынок представляет собой сложную систему, на которую влияют мировые события. Экономический рост или спад в странах, международные отношения, политические перемены и другие внешние факторы могут влиять на цены акций и общую производительность фондового рынка. Доходность и номинальная стоимость всех акций колеблются в зависимости от изменений рыночных условий. 19 февраля 2020 года был отмечен пик фондового рынка, прежде чем вспышка COVID-19 вызвала свободное падение цен на акции.

Одним из факторов воздействия пандемии на фондовый рынок стали резкие колебания цен на акции. Несмотря на все усилия, было трудно предсказывать рыночные тенденции. Фундаментальные тренды ускорились, продвигая одни компании вперед с рекордной скоростью, а для других стали началом конца. Феноменальный рост показали технологические и фармацевтические компании.

Так, в июле 2020 года инвесторы на основе рекомендаций аналитиков Freedom Finance Global всего за неделю смогли получить доход в 13,5% благодаря бумагам разработчика сетевых платформ и программного обеспечения Ciena Corporation (CIEN). Инвестидея по покупке акций разработчика вакцины против COVID-19 Moderna Inc. (MRNA) продемонстрировала ошеломительный рост в 80% всего за месяц от точки входа в середине апреля 2020 года. В начале 2021 года аналитиками брокера была предложена покупка ценных бумаг производителя вакцин на основе белка Novavax (NVAX) стоимостью $131. Через два месяца после их продажи за $180 инвесторам удалось заработать 37,4%. Сегодня же, после спада эпидемии коронавируса, акции фармкомпании торгуются в пределах $9.

Мегатренды определяют перспективы

Мегатренды – это структурные сдвиги, которые носят долгосрочный характер и имеют необратимые последствия для окружающего мира. Они трансформируют мировую экономику, бизнес, общество и наш образ жизни. Осведомленность о мегатрендах дает реальное понимание рынка и влияет на возможности роста прибыли, которые ищут инвесторы. Тем более, что оценочная стоимость многих публичных компаний строится на ожиданиях, а не на реальной картине. Выявление потенциала для предстоящих изменений является ключевым фактором принятия инвестиционных решений.

В обзоре McKinsey выделяются такие тенденции будущего, как прикладной искусственный интеллект, биоинженерия, технологии иммерсивной реальности, машинное обучение и еще десять других. Эти направления имеют хорошие прогнозы по динамике роста для получения прибыли как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективах. Одним из мегатрендов международная консалтинговая компания называет устойчивое потребление, вокруг которого строится множество других тенденций. Оно подразумевает технологическое преобразование промышленного и индивидуального расходования с целью устранения экологических рисков.

В начале 2023 года благодаря рекомендациям аналитиков Freedom Finance Global инвесторы всего за день смогли получить целых 40% доходности от акций американского производителя электромобилей Lucid Group Inc. (LCID). Приобретенные 26 января за $9 ценные бумаги на следующий день удалось продать за $13. Самый известный представитель отрасли Tesla (TSLA) также смог обеспечить клиентам хорошую доходность. Максимальная прибыль была зафиксирована на уровне 60%. Такой результат акции компании показали в феврале этого года – менее чем за месяц с момента старта идеи.

Формирование портфеля на основе тактических трендов

Для тех, кто не готов долго ждать, брокеры предлагают ситуационные инвестиционные портфели под определенные тактические тренды, которые происходят в текущем времени. Они формируются в моменте на основе макроэкономического анализа. Максимальный фокус позволяет более точно диверсифицировать свои активы и уловить основные направления.

Среди отечественных инвесторов наблюдается заинтересованность отдельными темами, вокруг которых они формируют свой портфель. Эксперты советуют при выборе ориентироваться на компании, чей бизнес в максимальной степени понятен вкладчику.

В 2022 году портфель нефтяных акций был одним из наиболее востребованных и выгодных вложений. Крупнейшая нефетсервисная компания из Техаса Schlumberger N.V. (SLB) за два месяца показала рост на 11,4%, американская транснациональная компания Baker Hughes (BKR) дала доходность в 17,4% за 21 день, а бумаги еще одного лидера отрасли – Kinder Morgan (KMI) – за 36 дней выросли на 10,4%.

IPO требует более тщательного анализа

Первое публичное размещение (IPO) является важным маркером, указывающим на то, что компания находится на стадии роста и у нее есть доступ к публичному рынку, который обеспечивает капитал для дальнейшего расширения деятельности. В период с 2000 по 2023 годы было проведено 5992 IPO (данные на 24 апреля 2023 года). Рекордным за все время стал 2021 год с проведенными 1035 IPO, побив предыдущий пик в 480 размещений в 2020 году.

Если вас интересуют акции новой публичной компании, необходимо обладать относительно высокой толерантностью к риску. Инвестиции, предлагающие большую доходность, также сопряжены с повышенной степенью неопределенности. Всестороннее исследование важно для всех инвестиций, но IPO может потребовать более детального изучения. Внимание средств массовой информации и высокие оценки не всегда гарантируют выгодные вложения.

В 2019 году крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat провел IPO на бирже NASDAQ. На тот период бумаги компании вошли в историю как акции с самой сильной дебютной сессией с момента финансового кризиса 2008 года – их цена взлетела на 163%. Это было самое быстрорастущее IPO за последние десятки лет. Практически единственным, кто не поддержал восторгов мировых аналитиков, был директор департамента финансового анализа Freedom Finance Global Ерлан Абдикаримов, верно спрогнозировавший резкое падение акций. Как отметил Bloomberg: «Аналитик из Алматы удивил инвесторов Уолл-стрит, когда представил сокрушительный “медвежий” прогноз IPO Beyond Meat».

Еще в 2012 году, перед выходом компании Facebook Inc. на первичное размещение, Ерлан Абдикаримов выступил с достаточно агрессивным прогнозом о тенденциях к снижению стоимости акций компании, установив самую низкую целевую цену среди всех опрошенных Bloomberg, и дал рекомендации продавать акции компании сразу, как только они начнут торговаться. Этот прогноз оправдался, и в первый же год их стоимость упала на 30%.

Поиск альтернативных инструментов

Диверсификация портфеля – один из главных принципов успешного инвестора. Помимо таких традиционных вариантов, как акции и облигации, фондовый рынок полон других финансовых инструментов. Среди них опционы, фьючерсы, биржевые инвестиционные фонды (ETF), товарные биржи, индексы и многие другие.

Из-за волатильности рынка с каждым годом коррекция становится более амплитудной и сложной по форме. Профессиональные аналитики стараются на раннем этапе уловить изменения импульса в широких классах активов.

«Наша команда постоянно расширяет пул активов, которые рассматриваются в качестве потенциальных идей. Сегодня мы с интересом изучаем страновые ETF как одно из перспективных направлений. Например, Бразилию, где сейчас проходит бюджетная реформа и наблюдается приток капитала в облигации. Укрепление национальной валюты дает мощный толчок для развития фондового рынка. Мы также активно работаем над методологией, чтобы сделать ее более понятной для самостоятельного анализа и использования клиентами», – отмечает директор департамента финансового анализа Freedom Finance Global.

При сложностях в выборе верного варианта для инвестирования желательно обратиться к советам экспертов. Согласно статистике Freedom Finance Global, средний срок реализации инвестидеи составляет 42 дня. В 2020 году авторитетное информационное агентство Bloomberg признало аналитику компании лучшей. Специалисты организации также стали призерами в номинации Best Research House Central Asia 2020 британского журнала Global Banking & Finance Review. В 2021 году команда аналитиков брокера получила международную награду International Finance Awards в категории Best Research House.