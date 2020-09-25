В Туркестанской области полицейские задержали таксиста, обманувшего пассажира на 30 тысяч тенге.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил о том, что неизвестный мужчина, обещая потерпевшему вернуть потерянный телефон, выманил 30 тысяч тенге и скрылся.

Как выяснилось, мужчина в нетрезвом состоянии сел в такси, чтобы добраться до дома из города Шымкент. Уже дома он обнаружил, что потерял телефон в машине, позвонил водителю и попросил вернуть свою вещь.

Однако, таксист потребовал за возврат телефона 30 тысяч тенге. Мужчина перечислил указанную сумму, но мошенник не вернул ни телефон, ни денег.

После чего потерпевший обратился за помощью в полицию. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество“.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского РОП установили личность водителя и задержали подозреваемого. Им оказался житель города Шымкент, ранее судимый за мошенничество. Задержанный полностью признался в содеянном. Он находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам об необходимости быть бдительными и не доверять малознакомым людям. Также, не стоит делиться с незнакомыми лицами личными данными и кодами банковских счетов. Если же Вы стали жертвой мошенничества или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону “102“.