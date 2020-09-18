В Тюлькубасском районе несмотря на карантинные меры в этом году отремонтировали три школы. На сегодня в районе отсутствуют аварийные школы и учебные заведения с трехсменным обучением.

Дети, налету схватывающие задание учительницы, — первоклассники. Они учатся в школе-гимназии имени Ломоносова, где недавно был завершен капитальный ремонт.

-Проводить урок в просторном уютном классе одно удовольствие, — говорит Жансулу Рустемкызы. — После ремонта все чисто. Из-за коронавируса мы соблюдаем все требования. Дети сидят в масках, после двух часов меняем. Также сохраняем дистанцию. После капитального ремонта у нас есть горячая вода, уборная также находится в здании школы».

Здание школы-гимназии имени Ломоносова было построено полвека назад. Во время капитального ремонта, начавшегося в апреле и завершившегося к началу учебного года, обновили заново оштукатурили стены классов и коридоров. Заменили устаревшие системы электро- и водоснабжения. Отремонтировали котельную.

Сапаргали Оспанбеков, директор школы-гимназии имени Ломоносова Тюлькубасского района:» У нас в этом году обучаются 1660 учеников. Есть и подготовительные группы. С пятого класса дети учатся дистанционно. Но если выйдет постановление о переходе на традиционное обучение, то школа готова. В здании был проведен капитальный ремонт».

Также в районе капитальный ремонт произвели в школах им.Титова и Алтынсарина. Кроме этого в селе Шакпак идет ремонт школы на 200 мест. Подрядчик обязуется сдать объект в ноябре. В следующем году планируется завершить ремонтные работы в школе, расположенной в селе Жыланды. Новый корпус и пристройка к школе в селе Даубаба-2 будут сданы в эксплуатацию в 2021 году.

Шынар Оразова