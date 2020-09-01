В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Келесского РОП пресекли факт незаконной перевозки и сбыта наркотических средств.

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых в сбыте «кокнара». Ими оказались жители Келесского района, у которых оперативники изъяли около 1 кг. наркотического вещества растительного происхождения.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 ч. 1 К РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Один из подозреваемых арестован, второй находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства дела, в том числе каналы поставки наркотиков.

Полицейские Туркестанской области напоминают, что за незаконное хранение, перевозку и сбыт наркотиков санкции данной статьи предусматривают уголовную ответственность вплоть до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В свою очередь, стражи порядка призывают граждан отказаться от пагубных привычек и вести здоровый образ жизни.