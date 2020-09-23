Полицейские Туркестанской области с начала ОПМ «Участок» выявлено более 4,8 тысяч административных правонарушений.

С 7 сентября в Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Полицейские проводят подворный и поквартирный обход для получения сведений о проживающих, раздают жителям визитные карточки с контактами участкового и дежурных частей полиции, а также выявление лиц, допускающих различные правонарушения.

Кроме того, силы полиции направлены на проверку лиц, состоящих на профилактическом учёте, выявление иностранных граждан, нарушивших правила пребывания, владельцев гражданского оружия, неблагополучные семьи, а также рынки и иные места торговли, места концентрации молодежи и несовершеннолетних с целью пресечения административных правонарушений.

За две недели ОПМ «Участок» стражи порядка проверили более 44 тысяч квартир и домов, выявили 44 факта сдачи жилища в аренду без соответствующей регистрации. В органы внутренних дел доставили 9 лиц без определенного места жительства и 37 несовершеннолетних за совершение различных правонарушений. По месту жительства участковые инспектора проверили 1598 лиц, находящихся на профилактическом учёте в полиции.

Также в ходе ОПМ «Участок» полицейские проверили 834 владельцев гражданского оружия, из которых 11 человек привлекли к административной ответственности за нарушение ст. 484 КоАП РК.

Всего же за время проведения ОПМ «Участок» полицейские ДП Туркестанской области выявили и пресекли более 4,8 тысяч административных правонарушений.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» продлится до 1 декабря.