Внимание! В ночь на 16 сентября 2020 года в Шымкенте будут производиться плановые работы по улучшению работы систем водоснабжения.

В связи с чем, ряд районов и улиц будут временно отключены от подачи воды:

Мкр Туркестан, 351 квартал, мкр. Бам отключение воды с 23:00 до 06:00.

Ул. Туркестанская: 11,3,9,1

Ул. Байтурсынова:5,4,2,5а,9,7,10/2,7/7,20б,10г

Пр.Тауке хана: 4,8,14,16,2а,6

Пр.Момышулы: 8,8б,8а,4,4а,6,8/4

Ул.Пазылбекова: 6,5,7,4

Ул.Казыбек би: 88,90,77,81,83/2,87А,62/2,66,68,70,72,72а,79,62/1,

Ул.Мадели кожа: 79,87,77,81,85,83,70,72,70а,58,

Ул.Алимбетова: 54,69,71,64,66,70,72,75,87,83,93,68,56а,62,73,56,58,

Ул.Циолковского: 36,48,47а,50а,36а,4б,44а,45,44,42,40,

Ул. Лазо: 1,6,7а,8,10,12,13,4

Ул. Диваева: 84,71,69,92,86,53,45,

Ул.Дулати:66,68,70,74,76,80,82,84,86,88,90,72а,

Ул.Торекулова: 7,6,2,5,8,

А также улицы: Мусоргского, Шевченко, Сапарбаева, Серафимова.

Время отключения с 00.00 до 06.00. Приносим извинения за временные неудобства. Просим сделать запас воды.

Телефон диспетчерской службы 321 274

