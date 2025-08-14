Десятки улиц и учреждений временно останутся без воды в Шымкенте

В ночь с 14 на 15 августа, с 23:00 до 06:00, в Шымкенте проведут плановые работы на водопроводе диаметром 600 мм на пересечении улиц Шаймерденова и Верещагина.

В связи с этим подача воды будет временно прекращена по следующим адресам:

Байтурсынова, Тажибаева, Рыскулбеков, Маметова, Казиева, Момышулы, Акжиек, Кожанова, Алпысбаева, Қалдаяқова, Чехова, Макталы, Москва, Ерназарова, Республика, Мамытова, Калинина, Колхозная, Нурлыай, Павлова, Қалдаяқова, Воронежская, Бородинская, Прижевальского, Кремлевская, Гагарина, Желтоқсан, Рыскулбекова, Момышулы, Иляева, Кожанова, Фестивальная, Бокина, Оспанова, Сулейменова, Красная Аврора, Темірлан тас жолы, стадион «Қажымұқан», Темир қазық, Кунаева, Пазылбекова, Дулати, Туркестанский, площадь Аль-Фараби, Бейбитшилик, Аскарова, Айбергенова, проспект Айбергенова, проспект Республики, Жангельдина, Торекулова, Алимбетова, Мадели кожа, Казыбек би, Тыныбаева, проспект Тауке хана, Верещагина, Дружба народа, Бахчевая.

Также без воды останутся: областная больница, диагностический центр, глазная клиника по улице Кунаева, гостиница «Rixos», поликлиника по улице Байтурсынова, Туркестанская, Фосфорная больница и частные дома в зоне отключения.

Коммунальные службы просят жителей запастись необходимым запасом воды.