Воду в ряде улиц Шымкента отключат в ночь с 29-30 марта

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Тина Кудайберген
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Отключение воды

В ночь с 29 на 30 марта, с 23: 00 до 07:00 подрядной организацией городского управления транспорта и автомобильных дорог, ТОО «Сити Строй» будут проведены работы по подключению нового водопровода и отключению старой линии. 

Это связанно с расширением проспекта Конаева. Из-за работ по переключению на системе водоснабжения, проводимой ТОО «Сити Строй», будет отсутствовать подача воды на следующих улицах:

  1. Гагарина, 
  2. Калдаякова,
  3. Водопьянова,
  4.  Театральная,
  5.  1 мая,
  6. Жаркынбекова,
  7. Нахимова,
  8. Кремлевская,
  9. Маяковский,
  10. пр. Республики,
  11. Молдагулова,
  12. Павлова,
  13. Жангельдина,
  14. Суворова,
  15. Партизанская, 
  16. район Химфарм завода,
  17. мкр. Карасу
  18. мкр. Короткий.

Просим сделать запас воды.

Телефон для справок:+77081102121.

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