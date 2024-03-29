Воду в ряде улиц Шымкента отключат в ночь с 29-30 марта

В ночь с 29 на 30 марта, с 23: 00 до 07:00 подрядной организацией городского управления транспорта и автомобильных дорог, ТОО «Сити Строй» будут проведены работы по подключению нового водопровода и отключению старой линии.
Это связанно с расширением проспекта Конаева. Из-за работ по переключению на системе водоснабжения, проводимой ТОО «Сити Строй», будет отсутствовать подача воды на следующих улицах:
- Гагарина,
- Калдаякова,
- Водопьянова,
- Театральная,
- 1 мая,
- Жаркынбекова,
- Нахимова,
- Кремлевская,
- Маяковский,
- пр. Республики,
- Молдагулова,
- Павлова,
- Жангельдина,
- Суворова,
- Партизанская,
- район Химфарм завода,
- мкр. Карасу
- мкр. Короткий.
Просим сделать запас воды.
Телефон для справок:+77081102121.
Новости партнеров