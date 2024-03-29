Воду в ряде улиц Шымкента отключат в ночь с 29-30 марта

В ночь с 29 на 30 марта, с 23: 00 до 07:00 подрядной организацией городского управления транспорта и автомобильных дорог, ТОО «Сити Строй» будут проведены работы по подключению нового водопровода и отключению старой линии.

Это связанно с расширением проспекта Конаева. Из-за работ по переключению на системе водоснабжения, проводимой ТОО «Сити Строй», будет отсутствовать подача воды на следующих улицах:

Гагарина, Калдаякова, Водопьянова, Театральная, 1 мая, Жаркынбекова, Нахимова, Кремлевская, Маяковский, пр. Республики, Молдагулова, Павлова, Жангельдина, Суворова, Партизанская, район Химфарм завода, мкр. Карасу мкр. Короткий.

Просим сделать запас воды.

Телефон для справок:+77081102121.