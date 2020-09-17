Пришлось эвакуировать людей.

Вечером 19:38 часов 17 сентября 2020 года поступило сообщение о пожаре в центре быстрого приготовления по проспекту Республики Аль-Фарабийского района, передает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. На место происшествия были задействованы 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент. Для соблюдения техники безопасности была отключена электроэнергия.

Пожар нес непосредственную угрозу для жителей многоэтажного дома, так как бургерная была вплотную пристроена к жилому дому.

Была срочно произведена эвакуация людей, с помощью специальной техники АСА-20 пожарные обеспечили освещение для жителей дома, которым было трудно пробираться сквозь темноту.

Огнеборцы эвакуировали 10 жителей, остальные вышли самостоятельно.

Пожар локализован в 19 ч. 57 мин. и ликвидирован в 20 ч. 24 мин. В пожаре никто не пострадал. Для оказания помощи была задействована бригада филиала Центра медицины катастроф. Причины и размер материального ущерба выясняются.