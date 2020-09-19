На пульт диспетчерской службы «101»19 сентября 2020 года в 11.27 поступило сообщение о пожаре по ул. Аргынбекова Каратауского района.

Произошло загорание крыши недостроенного здания под супермаркет. Площадь пожара составила 120 кв.м.Общая площадь здания 240 кв.м.

Объект относиться к группе незначительной степени риска.

В тушении пожара были задействованы 46 сотрудников личного состава и 11 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент. Пожар локализован в 11.45, ликвидирован 12.00. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер материального ущерба выясняются, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.