Об этом сообщила руководитель управления образования Жанат Тажиева.

По ее словам, коронавирус выявлен у 11-летнего школьника. Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга. Подросток – ученик школы №54. Как сильно это повлияет на формат дальнейшего обучения, рассказала главный педагог Шымкента.

Жанат ТАЖИЕВА, руководитель управления образования города: «Мы будем рассматривать заявления родителей, чтобы принять решение. Сейчас во всех школах города строго соблюдаются все санитарные нормы. С октября количество дежурных классов, возможно, станет меньше».

Сейчас 22% школьников обучаются в традиционном формате. Все остальные – дистанционно. При этом далеко не у всех школьников есть возможность учиться онлайн. 31 000 школьников не имеет доступа к качественному интернету, у 37 000 нет компьютеров.

Жанат ТАЖИЕВА, руководитель управления образования города: «Среди школьников было распределено 33 840 компьютеров. То есть 1 компьютер на 4 детей. Только в июле было куплено 10 975 компьютеров на общую сумму 2 250 000,0 мың теңге.

По словам руководителя управления, если подрядчики сорвут сроки поставки компьютеров, то их привлекут к ответственности. А чтобы у детей из отдаленных населенных пунктов все же был доступ к мировой паутине, сейчас ведется работа с «Қазақтелекомом. В 8 таких пунктах установят станции связи.