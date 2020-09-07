В Шымкенте за значительный вклад в укрепление общественного согласия и единства народа Казахстана в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева ряд членов Ассамблеи награждены юбилейной медалью.

Юбилейную медаль «25-летия Ассамблеи народа Казахстана» вручил аким города Шымкент, председатель городской АНК Мурат Айтенов.

«Этот год мы проводим под ярким знаменем ряда знаменательных, юбилейных дат. В этом году наравне с 25-летием со дня принятия Конституции, мы отмечаем и 25-летие со дня создания уникального конституционного органа — Ассамблеи народа Казахстана. Сегодня Ассамблея народа Казахстана является эффективным общественным институтом, созданный по инициативе Лидера нации, Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, институт Ассамблеи народа Казахстана служит фактором гражданского единения общества. Вместе с этим, утверждает в сознании казахстанцев великие общие ценности – единство, стабильность, толерантность, всеобщий труд, патриотизм. Эти качества были и всегда останутся девизом нашей общей с вами деятельности. В связи с этим выражаю благодарность всем гражданам, внесшим существенный вклад в реализацию государственной политики в сфере сохранения общественного согласия и общенационального единства», — сказал глава города, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Аким города также отметил, что члены городской Ассамблеи народа всегда идут в ногу со временем и проявляют активную гражданскую ответственность в целях развития отечественной экономики, реализуют инициативы по общему улучшению благосостояния народа.

В числе награжденных — председатели этнокультурных центров. В частности:

1. Орынбай Рахманбердиев-председатель Совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана;

2. Мухамедова Ася Ириковна-председатель ОО «Татаро-башкирское этнокультурное объединение города Шымкент»;

3. Хашимжанов Икрам Акрамович-председатель ассоциация этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан «Дустлик» Республики Казахстан, директор узбекского драматического театра г. Шымкент



4. Пак Роза Викторовна-председатель ОО «Ассоциация корейцев города Шымкент»;

5. Романова Наталья Сергеевна-председатель ОО «Шымкентское городское славянское этнокультурное объединение»;

6. Хакимбеков Тахиржан Туйчиевич-председатель ОО «Узбекское этнокультурное общественное объединение города Шымкент;

7. Толепова Гаухар Уалихановна-председатель ОО «Межэтнический культурный центр» Ынтымак»;

8. Бахман Иосиф Владимирович-председатель ОО «Немецкий культурный центр «Возрождение» города Шымкент;

9. Мовсисян Наира Маитархановна-председатель ОО «Армянское этнокультурное общество «Наири»;

10. Бочоришвили Заал Резоевич-председатель ОО «Грузинский культурный центр г. Шымкент»;

11. Ахметова Саждат Зиятдиновна-председатель ОО «Чечено-Ингушский общественно-культурный центр «Вайнах»;

12. Сулеймани Мами Гуль-Ахмет-Оглы-председатель ОО «Иранский культурный центр города Шымкент»;

13. Параскевопуло Ольга Ивановна-председатель ОО «Шымкентское городское греческое этнокультурное объединение Ирини»;

14. Искендиров Динмухамед Жармуханбетович-председатель ОО «Ассоциация уйгуров города Шымкент»;

15. Щеткин Дмитрий Сергеевич — председатель ОО «Шымкентский еврейский культурный центр»;

16. Ибрагимов Натиг Надир оглы-председатель ОО «Шымкентский городской азербайджанский культурный центр»;

17. Асанов Латипша Каймаханович – председатель ОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»;

18. Мавлютин Валиахмет Минирахманович – председатель ОО «Татаро-башкирское этнокультурное объединение города Шымкент».

Стоит отметить, что на сегодняшний день в городе насчитывается более 1 млн 38 тыс. жителей. Из них 67,4% населения города составляют казахи, 17,6% – узбеки, 8,9% – русские и 6,1% – представители других этносов. Наряду с этим, в городе имеется 17 этнокультурных объединений.