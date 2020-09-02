Велопрокат «Shymkent bike» заработал в Шымкенте. Велосипеды вновь установили на велостанции, а в точках продаж можно приобрести абонементы.

Наматывать круги пешком жительница Шымкента Амина Абуова уже устала. Весь карантин студентка провела дома, обучение в ее алматинском ВУЗе перевели в онлайн-режим. Чтобы хоть как-то себя занять, девушка решила пересесть на велосипед — проехать можно намного больше, чем пройти, да и крутить колеса для здоровья полезно. Именно поэтому Амина решила приобрести абонемент на велопрокат «Shymkent bike». Теперь на карантине у студентки появится новый способ времяпровождения.

Заполнив ворох документов, Амина стала официальным пользователем велопроката. Эти спортивные велосипеды с логотипом нашего города прошли техническое обслуживание, оборудованы хорошими тормозами, корзинкой для вещей и звонким сигналом, предупреждающим — дорогу велосипедистам. Девушка уверяет — кататься на новеньких велобайках одно удовольствие.

«Я думаю это очень удобно, я замечала часто эти велики в Алмате, и вот загорелась желанием и решила приобрести абонемент, это будет хороший опыт для меня, а еще мне сделали скидку, как студентке. Я думаю, что удобно кататься на дороге, где нет машин, где мало людей», — уверена Амина.

А ведь еще всего месяц назад велостанции выглядели заброшенными. Перспективный проект Shymkent bike не работал почти полгода, но теперь его решили возродить. Первого сентября на 40 велостанций вернули 160 велосипедов. Заработала и касса, где теперь можно приобрести абонемент на велопрокат.

Абонентская плата:

месяц — 2 500 тенге

3 месяца — 6 000 тенге

год — 10 тысяч тенге

Во сколько обойдется поездка:

поездка до 30-ти минут — бесплатно

1 час- 100 тенге,

2 часа — 250 тенге

3 часа — 500 тенге,

свыше 3-х часов — 1000 тенге

Только за 1 сентября в кассе «Shymkent bike» абонементы приобрели 11 шымкентцев, еще 17 — те, кто приобрели абонементы еще до закрытия велопроката, продлили их. А между тем проект планируют расширять.

«У нас разработала концепция совместно с «СПК Шымкент» и датской компанией, согласно ей, мы планируем в течение нескольких поставить около 200 станций и 1,5 тысячи велосипедов, но это будет зависеть от финансирования», — уверяет Талгат Тулегенов, исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог г.Шымкента.

Разрабатывают и схему велодорожек, только в этом году построят 15 километров велодорог. А значит, что уже осенью горожане смогут колесить по специальному для велосипедов покрытию.

Анастасия Новикова