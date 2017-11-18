В Шымкенте малообеспеченные студенты получили годовой абонемент Shymkent Bike

В Южно-Казахстанском государственном университете имени М.Ауэзова прошла благотворительная акция от команды социально-инновационного проекта Shymkent Bike. Студентам из социально уязвимых слоев населения вручили сертификаты на бесплатное пользование велосипедами проекта.

30 студентов Южно-Казахстанского государственного университета имени М.Ауэзова смогут целый год бесплатно пользоваться велосипедами проекта Shymkent Bike. Полезные подарки, команда социально-инновационного проекта, вручила ребятам из малообеспеченных семей, сиротам и студентам, которые имеют степень инвалидности.

«Сегодня мы в стенах университета вручили 30-ти студентам специальные сертификаты и подарки от нашего проекта Shymkent Bike. Сертификаты дают возможность зарегистрироваться в системе Shymkent Bike и пользоваться услугами в течение года, то есть на счету есть достаточный баланс и также студенту не нужно платить абонентскую плату», — рассказала руководитель общественного фонда «Velocity.kz», Алмагуль Касымова.

Кататься на велосипеде хоть целый день теперь может и студент 1 курса ЮКГУ Максат Оралбеков. Опробовать подарок — годовой абонемент на велопрокат- парень пообещал уже в ближайшие дни. Тем более, что погода благоволит — садись на велосипед и и катайся себе в удовольствие.

«Я буду пользоваться, но не часто — может в неделю 4 раза точно. До университета добраться, по делам каким либо, или же просто прогуляться по городу на велосипеде. Это огромный и ценный подарок, проводить время с пользой для себя, это дорогого стоит!» — делится своими планами студент Максат Оралбеков.

Проект Shymkent Bike стартовал в областном центре летом прошлого года. За это время в черте города установили 40 станций и закупили 200 велосипедов. На сегодняшний день в Шымкенте насчитывается почти 2000 активных пользователей Shymkent Bike. Большая часть из них — молодежь. Но есть и 3 постоянных велосипедиста из числа пенсионеров.

К слову, кататься на велосипедах в Шымкенте можно будет даже зимой — с наступлением холодов резину на железных конях сменят на зимнюю.