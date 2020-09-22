В Шымкенте с вновь заработанных велостанций «Shymkent bike», запущенных в сентябре текущего года, до сегодняшнего дня жители арендовали велосипеды 4 324 раза.

Об этом сегодня стало известно в ходе ознакомления акима города Мурата Айтенова с работами по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Проектом предусмотрено 40 велостанций с 160 велосипедами. Из них в настоящее время работает 31. Остальные 9 станций будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

С начала сентября продано около 100 абонентских карт, 31 житель города обновил свои карты. Кроме того, 39 держателей карт продлили абонемент, а 21 клиент дополнительно пополнил свой баланс.

Для пользователей разработаны доступные и удобные тарифные планы. По системе BIKE SHARING первые 30 минут использования велосипеда бесплатно, далее по тарифу — 100 тенге за 1 час, 250 тенге за 2 часа, 500 тенге за 3 часа, более 3 часов — 1000 тенге. Общая стоимость абонентской платежной карты составляет: 1 месячный абонемент — 2500 тенге, трехмесячный абонемент — 6000 тенге, годовой абонемент — 10 000 тенге. Отметим, что велостанции заряжаются от солнца.

Мурат Айтенов отметил, что в ближайшее время в городе планируется развитие велосети. Для этой цели совместно с датской компанией «Copenhagenize Design Co.» проведена работа по изучению и принятию концепции развития до 2025 года.

В соответствии с этим, установлено, что в городе необходимо построить 200 велостанций с 1500 велосипедами, чтобы полностью модернизировать велосистему и обеспечить удобство жителям города.

В этом году по проспекту Д. Кунаева и улицах Г. Иляева, А. Жангельдина, А.Аскарова, А. Байтурсынова и Туркестанской строят и поэтапно сдают в эксплуатацию велодорожки.

Кроме того, во время ребрендинга 11 станций, которые ранее не использовались, были переведены вдоль этих улиц. Обновлены велосипеды, которые вышли из строя.

К 2025 году в Шымкенте будет построено 110 км велодорожек. Сейчас ее общая протяженность составляет 20 километров.