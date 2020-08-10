Велостанции «Shymkent bike» обещают запустить в течение ближайших двух месяцев.

Проект успешно работал в течение нескольких лет, но в этом году пришел в запустение, велосипеды убрали, а абонементы на их прокат перестали продавать. Тему поднял активист города Тимур Казьмин.

C городского транспорта на двухколёсный Тимур Казьмин решил пересесть во время карантина. Крутить педали полезно, велосипедисты интенсивно дышат, тренируются легкие. Своего велосипеда у Тимура нет, он решил воспользоваться системой автоматизированного велопроката. Молодого человека ждало разочарование. Велостанции Шымкента сегодня выглядят заброшенными. От проекта Shymkent bike остались только парковки без самих велосипедов, и давно не видевший кассира пункт продажи билетов.

Тимур Казьмин житель г.Шымкента:»Я увидел что в Туркестане открылся велобайк, и я вспомнил эту тему, пришел в эту точку, но она оказалась закрыта. Среди жителей многоквартирных домов, я думаю, это будет востребовано, потому что я например не возьму себе велосипед в квартиру, и поэтому с этой точки зрения это удобно и выгодно».

Станции велопроката Shymkent bike запустили 4 года назад. Если не было времени или возможности заниматься спортом, то хотя бы утром можно было доехать до работы на велосипеде или вечером домой. Несколько лет проект успешно работал, но в начале 2020-го … перестал.

Кайрат Баймендиев, руководитель отдела автомобильных дорог управления АД и ПТ г.Шымкента: «Со стороны управления транспорта данный проект передается в КГУ «Центр диспетчерской службы». Скоро завершится процесс передачи на баланс КГУ. Этот проект был вначале популярен, но из-за того что не было сети велодорожек и из- за тарифа интерес к нему пропал, а с 2018 года мы начали устройство велодорожек, у нас в следующем году уже будет 30 километров велодорожек и это будет сетью».

Разрабатывают в управлении транспорта и специальные тарифные планы. Обещают, что система велопроката будет доступна всем жителям: первые полчаса будут бесплатными, абонентская плата за один месяц — 2,5 тысячи тенге, за 3 месяца — 6 тысяч, за год придется заплатить 10 тысяч тенге.

160 велосипедов сейчас лежат на складах. Их установят на 40 велостанциях, которые обещают запустить через два месяца.