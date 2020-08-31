В данный момент обустраиваются велодорожки на нескольких крупных магистралях города, таких как Байтурсынова, Туркестанская, Кунаева, Аргынбекова, Аскарова, Жангельдина, Ильяева, передает Otyrar.KZ.

«Соответственно, как я уже говорил ранее, завтра снова запустят велосипеды Shymkent bike. В настоящее время в проекте обеспечены 40 велосипедных станций со 160 велосипедами. Карты можно приобрести в отделе продаж, возле супермаркета «Имран», на улице Тауке Хана.

Также разработаны доступные и удобные тарифные планы. По системе BIKE SHARING первые 30 минут использования велосипеда бесплатно, далее по тарифу — 100 тенге за 1 час, 250 тенге за 2 часа, 500 тенге за 3 часа, более 3 часов — 1000 тенге. Общая стоимость абонентской платежной карты составляет: 1 месячный абонемент — 2500 тенге, трехмесячный абонемент — 6000 тенге, годовой абонемент — 10 000 тенге» — написала Максут Исахов, заместитель акима города Шымкента.