«Мы много думали о том, как провести церемонию закрытия Года культурной столицы СНГ. С одной стороны, есть эпидемиологические требования, с другой, — культурные мероприятия. Если пройдет онлайн, будет не интересно, если проведем офлайн, соберется много людей. Мы выбрали пять тематических локаций в городе. Первая — «Поэзия и литература», два дня в парке Абая. Вторая — «Театр», на площади Арбат. Третья — «Музыка», музыканты будут играть на пианино в пяти местах города. Четвертое — это выставка изобразительного искусства под открытым небом на площади тюльпанов. Пятое — мастера традиционного декоративно-прикладного искусства выступят на площадке Байдибек би», — рассказал первый заместитель акима.