Эстафета будет передана Душанбе 21-22 ноября.
Об этом сообщил первый заместитель акима города Шынгыс Мукан.
«Мы много думали о том, как провести церемонию закрытия Года культурной столицы СНГ. С одной стороны, есть эпидемиологические требования, с другой, — культурные мероприятия. Если пройдет онлайн, будет не интересно, если проведем офлайн, соберется много людей. Мы выбрали пять тематических локаций в городе. Первая — «Поэзия и литература», два дня в парке Абая. Вторая — «Театр», на площади Арбат. Третья — «Музыка», музыканты будут играть на пианино в пяти местах города. Четвертое — это выставка изобразительного искусства под открытым небом на площади тюльпанов. Пятое — мастера традиционного декоративно-прикладного искусства выступят на площадке Байдибек би», — рассказал первый заместитель акима.
Все мероприятия организуются при участии учреждений культуры управления культуры города сообщает Пресс-служба акима Шымкента.
Напомним, во время онлайн-фестивалей в рамках Года культурной столицы СНГ прошли мероприятия на уровне ЮНЕСКО, посвященные 1150-летию Абу Насыра аль-Фараби, 2200-летию города, 175-летию Абая Кунанбаева и 90-летию Шамши Калдаякова.