Из-за горения электрощитов произошло сильное задымление.

На пульт «101» 30 сентября 2020 года в 07.20 поступило сообщение о том, что в 5-ти этажном доме горели электросчетчики нескольких квартир.

Дом расположен по улице А.Молдагуловой в Абайском районе. На место пожара незамедлительно были направлены силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС г.Шымкент. По прибытию к месту вызова было установлено, что из-за горения электрощитов произошло сильное задымление. Жители дома, 20 человек, самостоятельно вышли на улицу, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

На место происшествия были задействованы 2 единицы техники и 11 человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент.

Департамент по ЧС г.Шымкент напоминает!

Соблюдайте правила пожарной безопасности при использовании электрических приборов. Если расположенный на лестничной клетке прибор вышел из строя, то инициировать его замену должен собственник квартиры, оформив вызов. Нельзя игнорировать повреждения электросчетчика, так как работать он должен исправно. Помните! Производить замену, ремонт и пломбирование счетчика учета электроэнергии может только квалифицированный сотрудник, у которого должно быть специальное разрешение на осуществление подобных работ.