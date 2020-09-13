В Сузакском районе Туркестанской области отныне на каждый крупный рогатый скот будут надевать светоотражающие ошейники.

Использование таких элементов актуально для владельцев животных, которые часто оставляют их без присмотра. Такой элемент позволит лучше заметить животное в ночное время, так как основная доля ДТП с участием домашних животных приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть внезапно вышедшее на проезжую часть животное. Данная акция организована в рамках акции «Мал — жан Аман».

Следует отметить, спонсором мероприятия, организованного районным акиматом, в целях повышения безопасности дорожного движения выступило АО «НАК «Казатомпром», которое на безвозмездной основе предоставило около 15 тысяч светоотражающих элементов.

В связи с этим в районе было проведено специальное совещание с участием местных жителей. По словам акима Сузакского района Салыхана Полатова, из года в год в районе растет поголовье скота. Однако в ночное время участились несчастные случаи, по причине выхода скота на проезжую часть.

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела сельского хозяйства, ветеринарные специалисты и сотрудники местной полиции. Жители также выразили свою заинтересованность в мерах безопасности.