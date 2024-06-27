Массовую дезинфекцию от болезней скота провели в Туркестанской области

В Туркестанской области проводится массовая дезинфекция от 13 различных опасных болезней скота.

В настоящее время обработано 39 млн кв метров хозяйственных помещений против переносчиков конго-крымской геморрагической лихорадки. Кроме того в регионе приняты меры по вакцинации крупно-рогатого скота.

Чтобы не вводить ограничения по экспорту мяса в Туркестанской области, Дархан Сатыбалды поручил повысить ответственность чиновников и ужесточить контроль в ветеринарном направлении. Запланировано провести четыре противо-эпизоотических мероприятий против 16 особо опасных болезней животных.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«Вы должны чувствовать ответственность и работать. Если так будет продолжаться, то с экспортом мяса будут проблемы. Нам запретят экспортировать мясо. Акимы районов, вы проведете совещание по этому поводу? Надо вовремя принять решение. Потому что, если бруцеллез увеличится, завтра ваше мясо не смогут экспортировать».

Эксперты в свою очередь уверяют, что работа в этом направлении идет в рамках плана. Сейчас в Туркестане против конго крымской лихорадки обработано полтора миллиона голов крупного рогатого скота. Кроме того, было продезинфицировано 39 миллионов квадратных метров хозяйственных помещений.

Токсейит Елекеев, заместитель руководителя управления ветеринарии Туркестанской области:

«В 2024 году против опасных заболеваний запланировано 30 млн 900 доз вакцин, на данный момент 15,5 млн-ов доз доставлены на склады временного хранения в районные и городские центры области. В настоящее время выполнено 78%, полугодового плана».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по выведению отрасли сельского хозяйства на новый рубеж развития и увеличению объема валовой продукции в 2 раза в течение 5 лет. Для этого была разработана Дорожная карта, которая предусматривает меры по каждому направлению АПК. В неё включены шаги, направленные на рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота, расширение переработки мяса, запуск молочно-товарных ферм и других объектов.

Чтобы справится с поставленной президентом задачей, в Туркестанской области подняли и вопрос ликвидации очагов распространения «сибирской язвы». В этом году из местного бюджета выделено 4 млн 600 тысяч тенге на дезинфекцию 310 очагов.