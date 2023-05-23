Личность мужчины, привязавшего к машине собаку установлена

Полиция Шымкента выявили видео, на котором неизвестный тащил собаку, привязав его к машине.

Как выяснилось водителем оказался житель Туркестанской области. Узнать его личность инспекторы ЦОУ смогли с помощью приложения “Коргау“.

Данные направили в Аль-Фарабийское РУП для привлечения нарушителя к соответствующей ответственности.

Со слов мужчины, он переезжал. А так как в салоне авто места для собаки не нашлось, он решил его привязать к машине.

В отношении водителя составили административный протокол по ст. 407-2 КоАП РК. Собранные материалы направят в специализированный административный суд.

Также, с мужчиной проведена профилактическая беседа.