Личность мужчины, привязавшего к машине собаку установлена

Полиция Шымкента выявили видео, на котором неизвестный тащил собаку, привязав его к машине.
Как выяснилось водителем оказался житель Туркестанской области. Узнать его личность инспекторы ЦОУ смогли с помощью приложения “Коргау“.
Данные направили в Аль-Фарабийское РУП для привлечения нарушителя к соответствующей ответственности.
Со слов мужчины, он переезжал. А так как в салоне авто места для собаки не нашлось, он решил его привязать к машине.
В отношении водителя составили административный протокол по ст. 407-2 КоАП РК. Собранные материалы направят в специализированный административный суд.
Также, с мужчиной проведена профилактическая беседа.