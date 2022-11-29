В Сайрамском районе бьет рекорды животноводство

В этой сфере фермерами за 10 месяцев произведено валовой продукции на 108,4 млрд тенге. Это на 14 млрд 200 миллионов тенге больше по сравнению с прошлым годом.

Этот год оказался особенно удачным для фермеров Сайрамского района. На подъёме по сравнению с последними годами оказались почти все отрасли сельского хозяйства. Успехи были отмечены на празднике «Алтын куз», ко дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности». Сайрамскому району присудили первое место по выполнению показателей развития агропромышленного комплекса.

«В отрасли животноводства за 10 месяцев этого года поголовье крупного рогатого скота увеличилось до 229 тысяч голов. Из них коров — на 70 тысяч 600, овец и коз — на 136 тысяч, лошадей — на 80 тысяч 300, птицы — на 173 тысячи. Это почти 31 тысяча тонн мяса в живом весе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это 104 процента, коровьего молока сдано — 124 тысячи 800 тонн, яиц — 14 с половиной миллионов штук», — перечисляет достижения районных фермеров и. о. руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сайрамского района Бахадыр Олжаев.

Всего в Сайрамском районе — 1012 откормочных площадок, здесь одновременно откармливают около 42-ух тысяч животных. Одно из таких хозяйств — СПК «Ет Агро Манкент». Сельскохозяйственный кооператив насчитывает 20 пайщиков. Каждый со своим поголовьем. Одно из крупнейших хозяйств, насчитывающее 750 голов крупного рогатого скота ИП «Дильмурад». Председатель хозяйства Дильмурад Байменов по специальности агроном-биолог, вуз заканчивал в Узбекистане и сегодня свои знания использует в собственном деле. Животных закупают на рынке у частных лиц и дальше откармливают до необходимого веса.

«Молодняка у меня нет совсем, минимум у меня полторашки, полтора, два года. Брать годовалых или телят — нам невыгодно, поэтому самое минимальное, мы полторашку возьмём, это полтора годика. Мы на вес ориентируемся, режем смотря на вес. Как увидим, что время пришло, ведём на убой» — рассказывает председатель ИП «Дильмурад» Дильмурад Байменов.

Сейчас животноводство на подъёме говорят фермеры. Мясо реализуется как в Казахстане, так и за рубежом. В этом году животноводы ждут прибыль, несравнимую с прошлыми годами.

«Ну сейчас мясо подорожало и в прошлом году корма всё было дорогое. Тюк сена был полторы тысячи тенге, ячмень по 140 тенге, жмых хлопковый мы покупали и шрот по 145- 150 тенге. В данный момент по 135 тенге, солому по 400-500 тенге закупаем. Сено 600-700 тенге закупаемся, соответственно цены падают, и в связи с этим, у нас и прибыль получается больше. Ну не такая космическая, не так как раньше, но нам нормально», — говорит председатель СПК «Ет Агро Манкент» Фарух Ерсалиев.

В области переработки молока в Сайрамском районе работают 16 перерабатывающих предприятий и цехов. Их общая мощность составляет 98 700 тонн молока в год. Переработкой мяса занимаются 3 предприятия и цеха по переработке. Их общая мощность составляет 6 тысяч 300 тонн мяса в год.