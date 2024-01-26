Очаровательные, милые и дружелюбные альпаки в шымкентском зоопарке

В шымкентском зоопарке очаровательное пополнение. В наш город из Чехии привезли редких животных — двух самок и самца альпак, передает OTYRAR.

Годовалые милые малыши необычного окраса. Они оказались на редкость дружелюбными, альпаки уже освоились и подходят близко к посетителям. Сотрудники зоопарка предлагают шымкентцам выбрать имена для этих животных с роскошной шерстью.

Гульнур Толенова, сотрудница зоопарка г. Шымкента:

«На данный момент идет адаптация. Предусмотрен специальный корм, к которому животные привыкли. Также постепенно будет добавлять в рацион другую пищу. Ветеринары, зоотехники и биологи прилагают все усилия, чтобы процесс адаптации прошел безболезненно».

Альпака — животное, которое своим внешним видом напоминает плюшевую детскую игрушку. Их разводят в высокогорном поясе Южной Америки. Продолжительность их жизни до 25 лет. У альпака, к слову, мягкая длинная шерсть. Окрас может быть белым, черным, всех оттенков коричневого — от светлого до темного. Самыми редкими считаются белые альпаки.