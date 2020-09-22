В Туркестанской области в этом году с 125,8 тыс. га посевных площадей планируется собрать 331 тыс. тонн хлопка-сырца.

По области выращиванием хлопчатника занимаются более 25 тысяч крестьянских хозяйств, а в результате применения передовых технологий крестьяне добиваются больших объемов продукции. В настоящее время уборочная кампания стартовала в Жетысайском, Мактааральском районах и городе Кентау. Средняя урожайность ожидается на уровне 25 центнеров с гектара.

Фермерское хозяйство «Арай» Жамбылского сельского округа Мактааральского района, одним из первых приступило к сбору хлопка сорта «Мактаарал 4017» на площади 5,5 га. Здесь планируют получить 27 центнеров с гектара. В сборе хлопка участвуют жители села, которым платят по 30 тенге за собранный килограмм. На сегодняшний день по району в хлопкоуборочной кампании принимают участие 15 бригад и 403 сборщика. С 125 га хлопковых полей намерены собрать 269,5 тонны «белого золота».

Стоит отметить, уборочные комбайны отремонтированы и полностью готовы к сбору хлопка.

Кроме того, в США было закуплено 23 хлопкоуборочных комбайна марки «John Deere». Благодаря этому сбор хлопка машинным способом достигнет 66%. Крестьяне отмечают, по сравнению с прошлым годом в этом проблем со сбором урожая не ожидается. В целом, для сбора урожая задействуют 514 тракторов, 1206 прицепов и 151 комбайн.

Вместе с тем, в текущем, как и в прошлом году в районе приемом и переработкой хлопка занимаются 5 хлопчатобумажных фабрик и более 60 пунктов приема. По данным областного Управления сельского хозяйства государство оказывает значительную поддержку сельхозпроизводителям, в том числе в развитии хлопководства. К примеру, на проведение осенне-полевых работ было выделено 39,2 тыс тонн ГСМ, а литр топлива агроформированиям отпускается по цене 161-163 тенге. Из 457 имеющихся хлопкоуборочных комбайнов 92% готовы к уборочной кампании.