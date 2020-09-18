В этом году вакцинация против гриппа началась раньше, чем в прошлом году — с 15 сентября.

За один день в Туркестанской области прививку от сезонного гриппа получили около 4000 человек. Первыми вакцину получили руководство и персонал Туркестанской городской центральной поликлиники.

Медицинские организации региона обеспечены качественной вакциной, прошедшей необходимые лабораторные испытания. В поликлинике областного центра в этом году планируют вакцинировать 11500 человек.

«Каждый год, с наступлением осени происходит вспышка ОРВИ и гриппа. Но в этом году вакцинироваться очень важно, так как коронавирусная инфекция может совпасть с сезонным гриппом и усугубить эпидемиологическую ситуацию», отметил заместитель главного врача Центральной городской поликлиники города Туркестан Серик Абдикулов.

Стоит отметить, в первый день прививочной кампании в поликлинике было вакцинировано около 400 человек, в том числе 166 медицинских работников.

Напомним, вакцина предоставляется бесплатно детям до 18 лет с хроническими заболеваниями, медицинским работникам, беременным женщинам, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, инвалидам и лицам с хроническими заболеваниями, а также гражданам старше 60 лет. Плановая вакцинация против гриппа продлиться до конца ноября.