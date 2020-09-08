В Туркестанской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие “Участок”, передает Polisia.kz.

С 7 сентября по 1 декабря текущего года на территории Туркестанской области проводится масштабное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Участок”.

Его основной целью является обеспечение общественного порядка, выявление административных правонарушений и пресечение преступлений, укрепление имиджа полиции среди населения и установления тесных доверительных отношений с гражданами. В проведении данного мероприятия задействованы максимальное количество сотрудников полиции, в том числе участковые инспекторы, оперуполномоченные, инспекторы патрульной, миграционной и других подразделений ДП области.

В рамках ОПМ “Участок” полицейские проведут подворный и поквартирный обход обслуживаемых административных участков, будут проверены рынки, дачные массивы, объекты строительства, чердаки, подвалы и другие места, заброшенные или оставленные без присмотра. Особое внимание уделено проверке индивидуальных владельцев гражданского огнестрельного оружия на предмет соблюдения правил его хранения.

Стражи порядка также направлены на проверку лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, выявление иностранцев, нарушивших правила пребывания, и организаторов нелегальной миграции и работодателей, нарушающих правила привлечения иностранной рабочей силы.

Хотелось бы напомнить, что данное оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 1 декабря текущего года. Полицейские надеются, что проводимое участковыми инспекторами совместно с сотрудниками других подразделений полиции ОПМ “Участок” дадут свои положительные результаты.

Полицейские ДП Туркестанской области просят жителей и гостей с пониманием отнестись к проведению ОПМ, ведь его главной задачей является обеспечение общественного порядка и безопасности жителей нашей области.