Полицейские Туркестанской области взяли на контроль безопасность подростков.

В Жетысайском районе Туркестанской области на сегодняшний день действуют более 70 школ, в которых получают знания свыше 44,5 тысяч учащихся.

На территории района находятся четыре колледжа, один университет и две школы-интерната. В этих учебных заведениях работают 20 инспекторов ювенальной полиции местной полицейской службы Жетысайкого РОП, которые несут службу по профилактике подростковой преступности правонарушений в отношении несовершеннолетних.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, введением карантина и перехода школьников и студентов на дистанционную форму обучения, ювенальные инспектора посещают семьи и встречаются с родителями трудновоспитуемых подростков, с которыми ведут разъяснительную работу.

Также, сегодня на учете состоят 360 школьников из социально уязвимых многодетных семей, в том числе дети с особенными потребностями, требующие индивидуального ухода, которые по состоянию здоровья учатся дома.

Сотрудники МПС Жетысайского РОП посетили одну из таких семей, побеседовали со школьником, справились о его самочувствии и вручили подарки. В свою очередь, родители школьника выразили благодарность стражам порядка за проявленное внимание и оказанную помощь.

В профилактике правонарушений среди несовершеннолетних положительную роль играют оперативно-профилактические мероприятия, как “Подросток”, “Школа и семья”, “Правопорядок в школе”, “Дети в ночном городе”.

В результате принятых мер в этом году на территории Жетысайского района не зарегистрировано ни одного преступления со стороны несовершеннолетних. На профилактическом учете группы ювенальной полиции МПС Жетысайского РОП находятся 28 несовершеннолетних и 11 малообеспеченных семей, с которыми проводится профилактическая работа.